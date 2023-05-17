Дешевле купить розы. Сколько базовых штрафа грозит белорусам за сорванную сирень

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Опубликовано: 17.05.2023 09:36 , Обновлено: 17.05.2023

В Беларуси в самом разгаре сезон цветения сирени. К сожалению, многим не достаточно просто издали любоваться этими яркими цветами и их запахом - люди так и норовят сорвать веточку с кустов, которые высажены едва ли не в каждом городском дворе. Между тем, за это в Беларуси можно получить штраф, и не маленький - до 25 базовых величин (925 рублей). За такие деньги дешевле купить букет роз, чтобы порадовать любимую.

Почему нельзя срывать сирень?

Почему же нельзя массово срывать сирень под окнами многоэтажек и в городских парках? Помимо очевидного факта, что наспех сорванные ветки нарушают эстетику кустарника (возле такого уже не захочется с восторгом сделать яркое селфи) и лишают окружающих возможности насладиться неповторимым весенним ароматом, есть и более практичные причины.

Так, специалисты утверждают, что неаккуратный срыв цветов, без использования спецсредств, таких как садовый сектор, может привести к повреждению куста. Соцветия выполняют важную функцию в размножении кустарника, поэтому, обломав большое количество веток, в следующем году можно уже и вовсе не дождаться цветения.

Кроме того, цветущая сирень привлекает к кустарнику пчел, бабочек и других опыляющих его насекомых. Именно они переносят пыльцу с цветка на цветок и помогают в опылении растения. Обломав цветущие ветки, опыление уменьшится и, соответственно, это также повлияет на развитие кустарника и количество цветов в будущем.

Какие штрафы предусмотрены в Беларуси за сорванную сирень?

В Беларуси вопросы, связанные растениями, в том числе, высаженными в городских дворах в рамках мероприятий по благоустройству, регулируются Законом “О растительном мире”. В числе прочего, в нём прописаны основания для удаления деревьев и кустарников, в том числе, в местах общего пользования. В статье 40 данного закона говорится о недопустимости “незаконных изъятия, удаления, пересадки объектов растительного мира”, а также их повреждения или уничтожения.

Кроме того, в статье 8 данного закона прописано право пользователей земельных участков требовать возмещения убытков, причиненных вследствие повреждения или уничтожения объектов растительного мира или их частей - в том числе через суд.

Именно поэтому в городских парках, скверах, на озелененных территориях вдоль городских улиц, в общем, везде, где кусты сирени высажены как декоративный объект, обламывать ветви нельзя.

Привлечь физических лиц за нарушение могут по двум статьям КоАП Беларуси:

Статья 16.1. - “Нарушение технических требований или нормативов в области охраны окружающей среды”, грозит штрафом в размере до 20 базовых величин (740 рублей)

(740 рублей) Статья 22.10, пункт 2. “Нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунктов” - грозит штрафом до 25 базовых величин (925 рублей)

Отметим, что для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц санкции по данным статьям в разу больше, а вот у физического лица, привлечённого по статья 16.1 есть возможность освобождения от административной ответственности - ему могут вынести предупреждение, если нарушитель добровольно возместит причиненный природе вред.