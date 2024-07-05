"Чтобы слышать, дышать и передвигаться…" - Белорусов призвали срочно помочь этим детям. Как это сделать прямо в телефоне?
В июле 2024 года Центр помощи «Вера» напомнил о пяти благотворительных сборах в поддержку тяжелобольных детей из разных уголков Беларуси. Собрать нужно большие и не очень суммы. Если каждый читатель этой новости отправит хотя бы 5 рублей, то помощь детям значительно ускорится!
Так, Анне Морозовой из Гомельской области с редким неизлечимым генетическим заболеванием – синдромом Шегрена-Ларссона необходимо специализированная коляска.
А Артёму Жарко из Гродно в год был поставлен диагноз – хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени. Существует метод, позволяющий компенсировать потерю слуха – кохлеарная имплантация.
У Руслана Русаковича серьёзное генетическое заболевание – муковисцидоз, мальчику необходима система очистки дыхательных путей The Vest Airway Clearance System с надувным жилетом.
У Василия Нечай очень редкое генетическое заболевание – Синдром Прадера-Вилли, мальчику необходимо кресло-коляска ОттоБок Кимба Нео с ручным приводом и доп. фиксацией (поддержкой) головы и тела для детей-инвалидов.
У Андрея Короткевича из Речицы сложная форма эпилепсии, которая не даёт мальчику развиваться. В свои три года Андрей не ходит, родители обратились за помощью в сборе средств на специализированную коляску.
“Каждый из белорусов может внести свой вклад и помочь тяжелобольным детям. Ведь даже самая маленькая помощь имеет большое значение”, - призвали в центре помощи детям.
Чтобы закрыть эти сборы, необходимо собрать 94 876 рублей. Центр «Вера» попросил всех белорусов откликнуться и помочь улучшить качество жизни детей.
Как помочь детям?
Поддержать детей можно пожертвованием разными способами. Самый простой - через интернет-банкинг или в мобильном приложении вашего банка с помощью ЕРИП.
Чтобы внести пожертвование через Систему «Расчет» (ЕРИП), в каталоге платежей нужно выбрать последовательно пункты:
- Благотворительность, общественные объединения.
- Помощь детям, взрослым.
- Центр помощи Вера.
Далее укажите цель пожертвования, Вашу фамилию, сумму пожертвования и подтвердить платеж.
[inf]Ещё проще можно внести пожертвование по индивидуальному коду без поиска в дереве программы. Для этого выберете «Оплата в ЕРИП по коду услуги» — введите код оплаты 239395 и подтвердите проведение платежа.[/inf]
Также можно перевести средства на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа – фамилия и имя ребёнка. Например, «Анна Морозова», «Вася Нечай», «Андрей Короткевич».
“Помощь тяжелобольным детям юридические лица могут оказать на основании договора. Телефон для связи со специалистами Центра – 80336461549”, - уточнили в Центре помощи “Вера”.