"Чтобы слышать, дышать и передвигаться…" - Белорусов призвали срочно помочь этим детям. Как это сделать прямо в телефоне?

Срочно

Опубликовано: 05.07.2024 11:29 , Обновлено: 05.07.2024

В июле 2024 года Центр помощи «Вера» напомнил о пяти благотворительных сборах в поддержку тяжелобольных детей из разных уголков Беларуси. Собрать нужно большие и не очень суммы. Если каждый читатель этой новости отправит хотя бы 5 рублей, то помощь детям значительно ускорится!

Так, Анне Морозовой из Гомельской области с редким неизлечимым генетическим заболеванием – синдромом Шегрена-Ларссона необходимо специализированная коляска.

А Артёму Жарко из Гродно в год был поставлен диагноз – хроническая двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 4 степени. Существует метод, позволяющий компенсировать потерю слуха – кохлеарная имплантация.

У Руслана Русаковича серьёзное генетическое заболевание – муковисцидоз, мальчику необходима система очистки дыхательных путей The Vest Airway Clearance System с надувным жилетом.

У Василия Нечай очень редкое генетическое заболевание – Синдром Прадера-Вилли, мальчику необходимо кресло-коляска ОттоБок Кимба Нео с ручным приводом и доп. фиксацией (поддержкой) головы и тела для детей-инвалидов.

У Андрея Короткевича из Речицы сложная форма эпилепсии, которая не даёт мальчику развиваться. В свои три года Андрей не ходит, родители обратились за помощью в сборе средств на специализированную коляску.

“Каждый из белорусов может внести свой вклад и помочь тяжелобольным детям. Ведь даже самая маленькая помощь имеет большое значение”, - призвали в центре помощи детям.

Чтобы закрыть эти сборы, необходимо собрать 94 876 рублей. Центр «Вера» попросил всех белорусов откликнуться и помочь улучшить качество жизни детей.

Как помочь детям?

Поддержать детей можно пожертвованием разными способами. Самый простой - через интернет-банкинг или в мобильном приложении вашего банка с помощью ЕРИП.

Чтобы внести пожертвование через Систему «Расчет» (ЕРИП), в каталоге платежей нужно выбрать последовательно пункты:

Благотворительность, общественные объединения.

Помощь детям, взрослым.

Центр помощи Вера.

Далее укажите цель пожертвования, Вашу фамилию, сумму пожертвования и подтвердить платеж.

[inf]Ещё проще можно внести пожертвование по индивидуальному коду без поиска в дереве программы. Для этого выберете «Оплата в ЕРИП по коду услуги» — введите код оплаты 239395 и подтвердите проведение платежа.[/inf]

Также можно перевести средства на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа – фамилия и имя ребёнка. Например, «Анна Морозова», «Вася Нечай», «Андрей Короткевич».