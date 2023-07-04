"Чтобы не было обидно артистам" - На госТВ предложили отменить выходной на День Независимости Беларуси

Опубликовано: 04.07.2023 14:15 , Обновлено: 04.07.2023

Лишить День Независимости Беларуси статуса государственного праздника и, следовательно, официального выходного дня, предложили 3 июля в эфире государственного белорусского телевидения.

Одна из ведущих ток-шоу «По существу» на телеканале СТВ Алена Сырова поделилась своим “ощущением”, что праздник День Независимости в Беларуси сейчас “где-то замыливается с Днем Победы”, поскольку “очень близко коррелирует” с этим праздником. Сами же белорусы, по её словам, предпочитают проводить 3 июля за городом, а не у многочисленных сценических площадок, которые к празднику организуют городские власти.

“За городом отдыхают, и, уж простите за откровенность, особо о Дне Независимости не думают”, - заявила Сырова. По её словам, большинство возвращается в город лишь к вечеру и в центр выбираются, лишь чтобы послушать гала-концерт и посмотреть салют, а также поучаствовать в традиционной акции “Споём гимн вместе. Она, по мнению ведущей, является “центральным событием праздничного дня, которое привлекает людей”.

В связи с такой низкой популярностью дневных мероприятий на районных концертных площадках Сырова озвучила предложение отменить выходной 3 июля.

“Чтобы не было обидно артистам, которые стараются, исполняют свои хиты на площадках даже в самых маленьких городских районах. Понятное дело, что их там приходят послушать не так много людей. Может быть, с точки зрения экономики опять же, 3 июля не делать выходным днем, а делать рабочим, а вечером всем вместе отдыхать?”, - задалась вопросом ведущая.

В июле белорусов ждут большие выходные. А отрабатывать придётся?

Напомним, в Беларуси государственные праздники официально объявляют нерабочими днями. Отрабатывать выходной в этакой день белорусам также не нужно. До конца 2023 года белорусов ждут ещё два подобных дополнительных выходных — 7 ноября (в связи с празднованием Дня Октябрьской революции) и 25 декабря (в связи с празднованием католического Рождества).