"Что за вера такая?" - В огуречной столице Беларуси показали стройку огромного молитвенного дома. У зрителей возникли вопросы

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Опубликовано: 28.03.2025 09:39 , Обновлено: 28.03.2025

В Ольшанах Брестской области, которая давно получила среди белорусов звание огуречной столицы страны, показали строительство "самого большого" молитвенного дома. У некоторых подписчиков, правда, возникли вопросы, для кого?

[inf]Ольшаны - самый крупный сельский населённый пункт в Брестской области. Его также называют «Огуречной столицей Беларуси». По официальным данным Столинского районного исполнительного комитета, в Ольшанах зарегистрировано 25 крупных фермерских хозяйств, в приоритете которых — выращивание огурцов, помидоров и капусты.[/inf]

“Объясните пожалуйста,что за вера какая-то особенная в Ольшанах? Для чего такое здание?” - спросила одна из зрительниц. На что получила ответ, что молитвенный дом строится для протестантской церкви на пожертвования от местных жителей.

Молитвенный дом, на самом деле, будет большим. В нем предусмотрен зал на 3000 прихожан. Помещение настолько большое, что внутри без проблем поместился целый автокран, который помогает доводить стройку до ума.

Возведение молитвенного дома началось в 2022 году. Тогда, 1 апреля, в агрогородке Ольшаны состоялось торжественное открытие строительства Дома Молитвы Церкви Христиан Веры Евангельской. А позднее стройку назвали “самой впечатляющей” на Полесье.

[inf]Объединённая церковь христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) — религиозная организация, объединяющая христиан веры евангельской (пятидесятников) во всех областях Республики Беларусь. Крупнейшая среди христиан протестантских направлений Беларуси.

В 2007 году общая картина по всей Беларуси выглядела так: 47,4 % православных общин; 33,4 % протестантских; 14,9 % католических; 4,4 % прочих. Более свежие данные не публиковались.[/inf]

Введение в строй объекта ожидается в 2025-м.