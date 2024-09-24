Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября? Вот зачем предки рисовали крестики на дверях

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Опубликовано: 24.09.2024 16:07 , Обновлено: 24.09.2024

В пятницу, 27 сентября, православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господне, также известного как Воздвижение. Узнали, что нельзя делать в этот священный день и какие традиции и народные приметы с ним связаны.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение - один из 12 важнейших (двунадесятых) церковных праздников, который ежегодно отмечается православными верующими 27 сентября.

Этот праздник имеет древние корни и связан с событиями IV века, когда императрица Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила истинный Крест, на котором был распят Иисус Христос в Иерусалиме.

История праздника

Святой равноапостольный царь Константин и святая царица Елена. Н. А. Майков (1794–1873). Около 1835 г. Холст, масло, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Крест, на котором распяли Христа, был утерян практически сразу после этого события. В те времена его не восприняли как священную реликвию и то ли выбросили, то ли закопали вместе с крестами, на которых казнили двух разбойников.

Считается, что утерянный крест обнаружился спустя 300 лет после произошедших событий. Нашла его мать римского императора Константина Елена, которая специально организовала экспедицию на Святую Землю с целью разыскать свидетельств земной жизни Спасителя.

В ходе раскопок на Голгофе она обнаружила все три креста (крест Иисуса и 2 креста казнённых вместе с ним разбойников) и табличку с надписью на трех языках: “Иисус Назарянин, Царь Иудейский”. Однако табличка лежала отдельно от крестов, и понять, какой из них принадлежал Спасителю, было нельзя.

Царица решила идентифицировать находку, проверив действие крестов на тяжелобольной женщине (по другой версии - на мертвеце). То, что произошло дальше, описывают многие церковные источники. Согласно преданию, когда крест Христа коснулся больной женщины, она чудесным образом исцелилась (мертвец ожил).

Слава о священной реликвии быстро разлетелась по миру, и многие верующие устремились в Иерусалим, к святыне, дабы исцелиться.

Крест выставили (воздвигли) на всеобщее поклонение, от чего и пошло название праздника. Именно с того дня, который выпал на 27 сентября (10 октября по старому стилю) православные христиане и начали праздновать Воздвижение Креста Господня.

Куда девался Крест Спасителя?

Куда девался Крест Христа после его находки и Воздвижения, доподлинно неизвестно. По одной из версий, найденная реликвия была разделена на две части: одна осталась в Иерусалиме, другая была отправлена в Константинополь.

История Иерусалимской части обрывается в 1187 году, когда крестоносцы взяли её с собой на битву против армии Саладина. Судьба Константинопольской части также туманна. По одной версии, её украли венецианцы во время разграбления города в 1204 году и перепродали. По другой, святыня оставалась в Константинополе до прихода турок в 1453 году.

Существует и третья версия, согласно которой Крест постоянно дробился, и его частицы можно найти в различных уголках Европы.

Исходя из последней версии, предполагается, что частицы Креста Господня хранятся в некоторых городах России, например, в Москве, Санкт-петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Иваново. В 2006 году частицу от предполагаемого Креста Спасителя даже отправили на околоземную орбиту.

Однако основоположник протестантизма Жак Кальвин ещё в XVI веке замечал, что если собрать вместе все заявленные части от Креста Христа, то “получится Ноев ковчег”. Уже тогда количество частей Креста Господня превышало все мыслимые пределы, и чуть ли не каждый монастырь в Европе имел у себя частичку священной реликвии.

Народные приметы и запреты на Воздвижение

В народе со старинным церковным праздником Воздвижения связывают множество примет и значений. Считается, что в этот день происходит борьба между добрыми и злыми силами, истиной и ложью, честью и нечистью.

Некоторые также отмечают большую активность змей в этот день и даже называют его “днём сдвижения змей”. Именно в этот период змеи начинают искать тёплое место для зимовки.

Символом праздника является крест, который приносит победу добру, изгоняя тёмные силы. Поэтому верующие в этот день надевают крестики и посещают церковь.

Сохранились и народные приметы, связанные с Воздвижением. Некоторые из них относятся к символике праздника, а другие — к природным особенностям этого времени года. Крестьяне готовились к холодам, и у них было много поверий, связанных с наступающей зимой.

Что нельзя делать на Воздвижение?

Есть всё подряд. В день Воздвижения верующие соблюдают однодневный строгий пост, исключая все продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца и сливочное масло.

В день Воздвижения верующие соблюдают однодневный строгий пост, исключая все продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца и сливочное масло. Начинать новые дела. Существует примета, что все начинания в этот день обречены на неудачу, поэтому лучше не тратить время на новые проекты.

Существует примета, что все начинания в этот день обречены на неудачу, поэтому лучше не тратить время на новые проекты. Давать взаймы. На Руси считалось, что если одолжить деньги на Воздвижение, это приведет к убыткам. Поэтому финансовые вопросы лучше решать в другие дни.

На Руси считалось, что если одолжить деньги на Воздвижение, это приведет к убыткам. Поэтому финансовые вопросы лучше решать в другие дни. Ходить в лес. На Воздвижение, гулять в лесу, особенно в одиночку, считалось плохой приметой. Также верили, что в этот день лесные змеи готовятся к спячке и уходят под землю; если кто-то застанет змею в этот момент, она обязательно укусит.

На Воздвижение, гулять в лесу, особенно в одиночку, считалось плохой приметой. Также верили, что в этот день лесные змеи готовятся к спячке и уходят под землю; если кто-то застанет змею в этот момент, она обязательно укусит. Ссориться, злиться и ругаться. Лучше избегать конфликтов и посвятить день внутреннему саморазмышлению и работе над собой.

Лучше избегать конфликтов и посвятить день внутреннему саморазмышлению и работе над собой. Шумно отмечать праздник . Даже если вы не поститесь, не стоит отмечать этот день слишком бурно — он связан с великой трагедией распятия Христа.

Что нужно делать на Воздвижение?

Посетить церковь . В ночь с 26 на 27 сентября в храмах проходит всенощное бдение, и многие верующие стремятся принять в нём участие.

. В ночь с 26 на 27 сентября в храмах проходит всенощное бдение, и многие верующие стремятся принять в нём участие. Покрестить дом. Крест, как главный символ праздника, на Руси считался особым оберегом. Свечами, купленными в церкви, крестили углы в доме, произнося молитву «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах, а самодельные крестики из прутьев устанавливали в загонах для скота. Считалось, что такие действия защитят дом от бед и неприятностей.

Крест, как главный символ праздника, на Руси считался особым оберегом. Свечами, купленными в церкви, крестили углы в доме, произнося молитву «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах, а самодельные крестики из прутьев устанавливали в загонах для скота. Считалось, что такие действия защитят дом от бед и неприятностей. Подарить крестик ребенку. По примете, золотой или серебряный крестик, купленный на Воздвижение, станет надежным оберегом для своего владельца, даже если тот оставит его дома.

По примете, золотой или серебряный крестик, купленный на Воздвижение, станет надежным оберегом для своего владельца, даже если тот оставит его дома. Завершить сезон полевых работ. Воздвижение считалось последним знаком приближающейся осени, поэтому к этому празднику крестьяне завершали уборку в огородах и укрывали растения от зимних холодов.

Воздвижение считалось последним знаком приближающейся осени, поэтому к этому празднику крестьяне завершали уборку в огородах и укрывали растения от зимних холодов. Заняться заготовкой капусты на зиму. В народе праздник Воздвижения также называли “капустником”. В этот день было принято её засаливать и мариновать, причем считалось, что именно “воздвиженская” капуста, приготовленная 27-го сентября, получается наиболее вкусной и полезной.

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