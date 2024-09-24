Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября? Вот зачем предки рисовали крестики на дверях
В пятницу, 27 сентября, православные верующие отмечают Воздвижение Креста Господне, также известного как Воздвижение. Узнали, что нельзя делать в этот священный день и какие традиции и народные приметы с ним связаны.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение - один из 12 важнейших (двунадесятых) церковных праздников, который ежегодно отмечается православными верующими 27 сентября.
Этот праздник имеет древние корни и связан с событиями IV века, когда императрица Елена, мать императора Константина Великого, обнаружила истинный Крест, на котором был распят Иисус Христос в Иерусалиме.
История праздника
Крест, на котором распяли Христа, был утерян практически сразу после этого события. В те времена его не восприняли как священную реликвию и то ли выбросили, то ли закопали вместе с крестами, на которых казнили двух разбойников.
Считается, что утерянный крест обнаружился спустя 300 лет после произошедших событий. Нашла его мать римского императора Константина Елена, которая специально организовала экспедицию на Святую Землю с целью разыскать свидетельств земной жизни Спасителя.
В ходе раскопок на Голгофе она обнаружила все три креста (крест Иисуса и 2 креста казнённых вместе с ним разбойников) и табличку с надписью на трех языках: “Иисус Назарянин, Царь Иудейский”. Однако табличка лежала отдельно от крестов, и понять, какой из них принадлежал Спасителю, было нельзя.
Царица решила идентифицировать находку, проверив действие крестов на тяжелобольной женщине (по другой версии - на мертвеце). То, что произошло дальше, описывают многие церковные источники. Согласно преданию, когда крест Христа коснулся больной женщины, она чудесным образом исцелилась (мертвец ожил).
Слава о священной реликвии быстро разлетелась по миру, и многие верующие устремились в Иерусалим, к святыне, дабы исцелиться.
Крест выставили (воздвигли) на всеобщее поклонение, от чего и пошло название праздника. Именно с того дня, который выпал на 27 сентября (10 октября по старому стилю) православные христиане и начали праздновать Воздвижение Креста Господня.
Куда девался Крест Спасителя?
Куда девался Крест Христа после его находки и Воздвижения, доподлинно неизвестно. По одной из версий, найденная реликвия была разделена на две части: одна осталась в Иерусалиме, другая была отправлена в Константинополь.
История Иерусалимской части обрывается в 1187 году, когда крестоносцы взяли её с собой на битву против армии Саладина. Судьба Константинопольской части также туманна. По одной версии, её украли венецианцы во время разграбления города в 1204 году и перепродали. По другой, святыня оставалась в Константинополе до прихода турок в 1453 году.
Существует и третья версия, согласно которой Крест постоянно дробился, и его частицы можно найти в различных уголках Европы.
Исходя из последней версии, предполагается, что частицы Креста Господня хранятся в некоторых городах России, например, в Москве, Санкт-петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Иваново. В 2006 году частицу от предполагаемого Креста Спасителя даже отправили на околоземную орбиту.
Однако основоположник протестантизма Жак Кальвин ещё в XVI веке замечал, что если собрать вместе все заявленные части от Креста Христа, то “получится Ноев ковчег”. Уже тогда количество частей Креста Господня превышало все мыслимые пределы, и чуть ли не каждый монастырь в Европе имел у себя частичку священной реликвии.
Народные приметы и запреты на Воздвижение
В народе со старинным церковным праздником Воздвижения связывают множество примет и значений. Считается, что в этот день происходит борьба между добрыми и злыми силами, истиной и ложью, честью и нечистью.
Некоторые также отмечают большую активность змей в этот день и даже называют его “днём сдвижения змей”. Именно в этот период змеи начинают искать тёплое место для зимовки.
Символом праздника является крест, который приносит победу добру, изгоняя тёмные силы. Поэтому верующие в этот день надевают крестики и посещают церковь.
Сохранились и народные приметы, связанные с Воздвижением. Некоторые из них относятся к символике праздника, а другие — к природным особенностям этого времени года. Крестьяне готовились к холодам, и у них было много поверий, связанных с наступающей зимой.
Что нельзя делать на Воздвижение?
- Есть всё подряд. В день Воздвижения верующие соблюдают однодневный строгий пост, исключая все продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца и сливочное масло.
- Начинать новые дела. Существует примета, что все начинания в этот день обречены на неудачу, поэтому лучше не тратить время на новые проекты.
- Давать взаймы. На Руси считалось, что если одолжить деньги на Воздвижение, это приведет к убыткам. Поэтому финансовые вопросы лучше решать в другие дни.
- Ходить в лес. На Воздвижение, гулять в лесу, особенно в одиночку, считалось плохой приметой. Также верили, что в этот день лесные змеи готовятся к спячке и уходят под землю; если кто-то застанет змею в этот момент, она обязательно укусит.
- Ссориться, злиться и ругаться. Лучше избегать конфликтов и посвятить день внутреннему саморазмышлению и работе над собой.
- Шумно отмечать праздник . Даже если вы не поститесь, не стоит отмечать этот день слишком бурно — он связан с великой трагедией распятия Христа.
Что нужно делать на Воздвижение?
- Посетить церковь . В ночь с 26 на 27 сентября в храмах проходит всенощное бдение, и многие верующие стремятся принять в нём участие.
- Покрестить дом. Крест, как главный символ праздника, на Руси считался особым оберегом. Свечами, купленными в церкви, крестили углы в доме, произнося молитву «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах, а самодельные крестики из прутьев устанавливали в загонах для скота. Считалось, что такие действия защитят дом от бед и неприятностей.
- Подарить крестик ребенку. По примете, золотой или серебряный крестик, купленный на Воздвижение, станет надежным оберегом для своего владельца, даже если тот оставит его дома.
- Завершить сезон полевых работ. Воздвижение считалось последним знаком приближающейся осени, поэтому к этому празднику крестьяне завершали уборку в огородах и укрывали растения от зимних холодов.
- Заняться заготовкой капусты на зиму. В народе праздник Воздвижения также называли “капустником”. В этот день было принято её засаливать и мариновать, причем считалось, что именно “воздвиженская” капуста, приготовленная 27-го сентября, получается наиболее вкусной и полезной.
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