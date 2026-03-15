Что делать, если обнаружили, что дачу обокрали? Минская милиция дала пошаговый алгоритм

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Опубликовано: 15.03.2026 17:02 , Обновлено: 15.03.2026

Весной, когда многие белорусы только отправляются с первым теплом расконсервировать дачи, нередки случаи, когда они обнаруживают, приехав на место отдыха, что там уже кто-то побывал. И это были не желанные гости.

Как быть и что делать, если дачу обокрали, рассказали в Минской милиции. Очень важно — не стереть следы преступников.

«ПЕРВОЕ И САМОЕ ВАЖНОЕ: ничего не трогайте и не входите внутрь! Как только вы зайдете в дом, чтобы проверить, на месте ли телевизор, вы можете уничтожить следы злоумышленника», — попросили в милиции.

А дальше все шаги достаточно простые и логичные.

Остановиться на пороге, вызвать милицию по номеру 102, не заходя в дом. Осмотреться вокруг и представить себя следователем. «Не примята ли трава у забора? Нет ли чужих окурков или следов протекторов шин у калитки? Сфотографируйте это с расстояния, не приближаясь», — попросили в органах МВД (Министерства внутренних дел). Также в ожидании прибытия сотрудников местного РОВД (районного отдела внутренних дел) стоит поговорить с соседями, особенно если кто-то живет на даче круглый год. Не помешает составить список ценных вещей. «Пока ждете сотрудников, постарайтесь вспомнить особые приметы вещей: царапины на инструменте, марку электротехники, наличие документов или коробок от инструментов», — предложили в милиции.

В общем-то, все советы помогут вам нескучно провести время в ожидании сотрудников силовых ведомств. А кое-что из проделанного вами может помочь в поисках нарушителей.

В милиции не рассказали, какой процент раскрываемости дел дачных краж. Часто, однако, помогают как раз следы, оставленные похитителями: окурки и отпечатки.