Что белорусы могут потребовать от начальства из-за жары на рабочем месте? Не только «воздушное душирование»
Летом 2023 года белорусов снова может ждать удушающая жара. Несмотря на то, что обычно это время отпусков, многие продолжают трудится на рабочих местах. Что в случае высоких температур обязан сделать наниматель для своих сотрудников и что от него можно потребовать?
Во-первых, работодатели обязаны соблюдать оптимальные значения параметров микроклимата на местах, где выполняют работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением работника.
Как отметила врач-гигиенист Гродненского зонального ЦГЭ Елена Белуш, если в производственных помещениях, где установить значения микроклимата невозможно, наниматели должны:
- организовать кондиционирование воздуха;
- обеспечить воздушное душирование (поток воздуха, который направлен на конкретное место);
- выдать средства индивидуальной защиты;
- создать помещения для отдыха;
- регламентировать время работы во вредных условиях труда.
А если работа идет на открытом воздухе, то рядом должны быть установлены тенты или навесы.
Если же температура достигла критической отметки, наниматель должен отрегулировать рабочее время и время отдыха, подчеркнула врач. По ее словам, «частые короткие перерывы более эффективны для поддержания работоспособности, чем редкие, но продолжительные».
Еще один эффективный способ, рассказала Белуш, это организация работы комнат отдыха с системой искусственного охлаждения. Температура воздуха в них должна быть 22-23°C.
Кроме того она напомнила: чтобы организм не обезвоживался, обязательно нужно пить много воды: 4-5 л за смену.
Что делать, если температура превышает норму?
По информации портала 1prof.by, если температура на работе превышает норму, белорусы имеют право «прекратить работу, пока начальство не приведет микроклимат в помещении к нормальному состоянию или хотя бы не обеспечит работников средствами индивидуальной защиты».
Для этого нужно письменно сообщить о приостановке работы начальству и замерить температуру при свидетелях.
Если же наниматель отказался выполнить требования работников, то можно пожаловаться в техническую инспекцию труда Федерации профсоюзов Беларуси по телефону «горячей линии» +375-17-374-90-48 по будням с 8:30 до 10:30 и с 15:00 до 17:30.
[info_b]К слову, оптимальные температуры в теплое время года для пяти типов работ (согласно постановлению Совета министров) можно посмотреть по ссылке.[/info_b]