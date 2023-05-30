Что белорусы могут потребовать от начальства из-за жары на рабочем месте? Не только «воздушное душирование»

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Опубликовано: 30.05.2023 15:54 , Обновлено: 30.05.2023

Летом 2023 года белорусов снова может ждать удушающая жара. Несмотря на то, что обычно это время отпусков, многие продолжают трудится на рабочих местах. Что в случае высоких температур обязан сделать наниматель для своих сотрудников и что от него можно потребовать?

Во-первых, работодатели обязаны соблюдать оптимальные значения параметров микроклимата на местах, где выполняют работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением работника.

Как отметила врач-гигиенист Гродненского зонального ЦГЭ Елена Белуш, если в производственных помещениях, где установить значения микроклимата невозможно, наниматели должны:

организовать кондиционирование воздуха;

обеспечить воздушное душирование (поток воздуха, который направлен на конкретное место);

выдать средства индивидуальной защиты;

создать помещения для отдыха;

регламентировать время работы во вредных условиях труда.

А если работа идет на открытом воздухе, то рядом должны быть установлены тенты или навесы.

Если же температура достигла критической отметки, наниматель должен отрегулировать рабочее время и время отдыха, подчеркнула врач. По ее словам, «частые короткие перерывы более эффективны для поддержания работоспособности, чем редкие, но продолжительные».

Еще один эффективный способ, рассказала Белуш, это организация работы комнат отдыха с системой искусственного охлаждения. Температура воздуха в них должна быть 22-23°C.

Кроме того она напомнила: чтобы организм не обезвоживался, обязательно нужно пить много воды: 4-5 л за смену.

Что делать, если температура превышает норму?

По информации портала 1prof.by, если температура на работе превышает норму, белорусы имеют право «прекратить работу, пока начальство не приведет микроклимат в помещении к нормальному состоянию или хотя бы не обеспечит работников средствами индивидуальной защиты».

Для этого нужно письменно сообщить о приостановке работы начальству и замерить температуру при свидетелях.

Если же наниматель отказался выполнить требования работников, то можно пожаловаться в техническую инспекцию труда Федерации профсоюзов Беларуси по телефону «горячей линии» +375-17-374-90-48 по будням с 8:30 до 10:30 и с 15:00 до 17:30.

[info_b]К слову, оптимальные температуры в теплое время года для пяти типов работ (согласно постановлению Совета министров) можно посмотреть по ссылке.[/info_b]