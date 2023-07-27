Чиновники завели для каждого белоруса официальный «электронный ящик». Зачем и можно ли отказаться?

Опубликовано: 27.07.2023 13:14 , Обновлено: 27.07.2023

На каждого гражданина Беларуси на Едином портале электронных услуг предварительно создали личные кабинеты, а также завели ящик электронной почты. Об этом 26 июля рассказал замдиректора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг Егор Воронов и пояснил, кого ими можно будет воспользоваться и чем будет полезна белорусам "Почта гражданина".

Как выяснилось, «Почта гражданина» - это специальное приложение, разработкой которого в рамках работы над мобильной версией Единого портала электронных услуг сегодня занимаются специалисты Национального центра электронных услуг.

“На каждого гражданина уже заведен ящик электронной почты, который состоит из идентификационного номера. Благодаря “Почте гражданина” можно общаться не только между собой, но и с юрлицами, выбрав из списка адресата, которому хотите отправить сообщение”, - пояснил Воронов.

По словам специалиста, когда работа над мобильным приложением будет завершена, все белорусы смогут “в удобной форме получить доступ ко всем услугам и сервисам Единого портала электронных услуг”. В мобильном приложении планируют отображать все сведения, которые гражданин предоставил другим информационным системам и при желании их можно будет отзывать. Точные сроки завершения работы над мобильным приложением Воронов при этом не назвал.

Можно ли будет отказаться от официального “электронного ящика” и обяжут ли всех белорусов им пользоваться после доработки приложения, пока неясно.

Кто из белорусов может воспользоваться Единым порталом электронных услуг?

В свою очередь, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич пояснила, что личные кабинеты на Едином портале электронных услуг создавали на основании сведений из Регистра населения министерства внутренних дел.

Некоторые белорусы уже могут ими воспользоваться - проведя первичную активацию с помощью ID-карты или электронной цифровой подписи. Личный кабинет также можно “привязать” к номеру телефона, электронной почты, аккаунту в Google или Facebook, но в этом случае пользователь не получит доступ к всему спектру услуг - для большинства сервисов требуется строгая идентификация, подчеркнула Караневич.

Новость Телеграф

По её словам, сейчас белорусам на портале доступно 195 видов электронных услуг, 112 видов административных процедур и 55 государственных информационных ресурсов. Не выходя из дома белорусы могут получить сведения об автомобиле перед покупкой (пробег, участие в ДТП, залоговые обязательства), заполнить анкету для прохождения диспансеризации, проверить суммы отчислений в ФСЗН его работодателем и даже подать заявление на запуск дрона или допуск на посещение приграничной зоны.

При этом, подчеркнула Караневич, любая информация, полученная через личный кабинет на Едином портале электронных услуг, имеет юридически значимую силу и равноценна традиционным справкам, выпискам и прочим документам со всеми штампами и подписями.

[info_b]Посмотреть и попробовать Единый портал услуг можно [link href=“https://platform.gov.by/home.html” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link]. [/info_b]