Чиновник рассказал, почему белорусам можно пить ржавую воду из крана. А с запахом?

Опубликовано: 13.03.2023 10:09 , Обновлено: 13.03.2023

Питьевая вода не обязательно должна быть кристально чистой, считают некоторые белорусские чиновники. Заведующий отделом гигиены Дзержинского районного центра гигиены и эпидемиологии Александр Макрецкий объяснил, почему мутная вода желтоватого цвета, на которую пожаловались жители, по его мнению, пригодна к употреблению.

На качество питьевой воды в Дзержинском районе Минской области местным властям жалуются как жители городских многоэтажек, так и владельцы частных домов в сельской местности, передает районный новостной портал dzr.by.

По словам местного чиновника, специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭ) исследуют питьевую воду по таким показателям, как запах и привкус, цветность и мутность, а также проводят анализ на содержание в воде нитратов, железа, меди, цинка, свинца и других посторонних примесей. Как рассказал Александр Макрецкий, такие органолептические показатели питьевой воды, как желтоватый цвет и мутность, “не говорят о том, что она непригодна к употреблению”.

По словам чиновника, о качестве и безопасности питьевой воды свидетельствуют в первую очередь микробиологические показатели, а они “как правило, находятся в пределах нормы”. Исключением, по словам Макрецкого, являются шахтные колодцы: в 30% случаев при проверке специалисты РЦГЭ фиксировали повышенное содержания нитратов в воде из таких колодцев.

Александр Макрецкий также указал на “естественное природное повышенное содержание железа”, наблюдаемое в питьевой воде в Дзержинском районе, отметив, что “эта проблема характерна для всей Беларуси в целом”. При этом чиновник подчеркнул, что “научные исследования говорят о том, что железо выводится из нашего организма, не оказывая негативного воздействия на здоровье”.

“Наличие железа, конечно, сразу придает характерный вкус и запах воде. Но с точки зрения безопасности, она все же соответствует норме”, - заявил представитель РЦГЭ.