Чем грозит белорусским водителям заправка кондиционеров на обочине? Налоговики рассказали "важный нюанс"

Опубликовано: 04.05.2023 12:44 , Обновлено: 04.05.2023

С приходом тепла в Беларусь на минской кольцевой продавцов "незамерзайки" сменили другие "сезонные торговцы", предлагающие заправку кондиционеров в автомобиле. В Управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам рассказали, о чём следует позаботиться автомобилистам, которые решили заправить кондиционер в такой мобильной точке.

“Техническую сторону вопроса обсуждать не станем, не хватает компетенции в этом вопросе, но профессионалы утверждают, что это «деньги на ветер, и в лучшем случае – доехать до дома с холодком». Единственное, к чему мы хотим призвать тех, кто воспользуется услугами этих заправщиков – требуйте выдачи платёжного документа”, - заявили в ведомстве.

Там пояснили, что только при наличии платёжного документа, подтверждающего выполнение работ, можно будет найти исполнителя и предъявить ему претензию, если спустя какое-то время система кондиционирования выйдет из строя.

При этом в управлении отметили, что если кондиционер заправляют в сельской местности (а также на внешнем радиусе МКАД, за её пределами, на территории, которая относится к Минскому району), следует учитывать “один важный нюанс”:

При выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности на территории сельской местности юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе принимать платежи в свой адрес наличными денежными средствами без применения кассового оборудования и (или) карточных платежных терминалов .

Это предусмотрено Положениями об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа (подпункт 35.12 пункта 35), которые были утверждены постановлением Совмина и Нацбанка Беларуси.