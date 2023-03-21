БЖД объявила о запуске поезда из Минска в Анапу на лето. Сколько белорусы будут добираться до моря?

Опубликовано: 21.03.2023 09:23 , Обновлено: 21.03.2023

Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о запуске пассажирского поезда из Минска в Анапу на летний период. В этом году поезда между белорусской столицей и российским курортом будут курсировать чаще, а время в пути сократили более чем на два часа в обоих направлениях.

В первый рейс поезд в Анапу из Минска отправится 5 мая в 10:5, сделает остановку в Гомеле (в 15:40) и прибудет в российский город-курорт Краснодарского края 7 мая в 10:37. Таким образом, путь до черноморского побережья по железной дороге займет у белорусов двое суток. Билет в плацкарт на этот поезд сегодня стоит 366,76 рубля, в купе - 507,54 рубля.

В обратный путь этот поезд отправится вечером этого же дня - 7 мая в 21:33. Прибытие в Гомель запланировано на 14:08 9 мая, а в Минске поезд будет в 18:59, сообщили в пресс-службе БЖД.

Поезд из Минска в Анапу в течение всего лета будет курсировать по нечетным числам месяца. Последний выезд из Минска в БЖД планируют совершить 27 сентября 2023 года (соответственно, из Анапы последний рейс состоится 29 сентября).

В БЖД также напомнили о том, что у белорусов есть возможность добраться поездом на курорты Краснодарского края круглый год: постоянно курсирует поезд № 302/301 Минск/Гомель – Адлер. Он отправляется из Минска по четным числам месяца.

Более подробная информация о графике движения поездов, а также стоимости билетов и правилах проезда размещена на сайте pass.rw.by. Приобрести билеты можно также с помощью официального мобильного приложения «БЧ.Мой поезд» и позвонив в контакт-центр БЖД по телефону 105.