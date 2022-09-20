Бумагу без жирных пятен, бутылки с этикетками — В ЖКХ рассказали белорусам, как правильно сортировать мусор

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Опубликовано: 20.09.2022 11:53 , Обновлено: 20.09.2022

В официальном телеграм-канале минского ЖКХ подробно рассказали, как подготовить отходы к переработке — бумагу, пластик и стекло.

Пластик

Специалисты отметили, что в пластиковых бутылках не должно быть содержимого. А вот крышки и этикетки снимать не обязательно.

Что касается пакетов, то их нужно вымыть от грязи, снять клейкие ценники и т.д.

Бумага

Кстати, не все знают, что бумага не должна быть испачкана жиром. То есть, коробки из под пиццы класть в контейнер для бумаги нельзя. Также на ней не должно быть:

скрепок;

пластиковых закладок и вставок;

скотча;

этикеток;

металлических пружин;

уголков.

Изделие должно полностью состоять из древесины — без ламинации и другого пластика.

Стекло

В Беларуси перерабатывают любую стеклянную тару вне зависимости от цвета и объема. Но, как и в случае с пластиком, нужно вылить содержимое.

При этом битое стекло тоже пойдет на переработку.

Что выбрасывать в контейнеры категорические нельзя?

В ЖКХ подчеркнули? Нельзя выбрасывать опасные отходы:

батарейки;

аккумуляторы;

ртутные ламп и термометры;

всевозможные химикаты;

ветошь, пропитанную маслами и нефтепродуктами и т. п.

Это все следует сдавать на утилизацию в пункты приема.

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