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Бумагу без жирных пятен, бутылки с этикетками — В ЖКХ рассказали белорусам, как правильно сортировать мусор

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В официальном телеграм-канале минского ЖКХ подробно рассказали, как подготовить отходы к переработке — бумагу, пластик и стекло.

Пластик

Специалисты отметили, что в пластиковых бутылках не должно быть содержимого. А вот крышки и этикетки снимать не обязательно.

Что касается пакетов, то их нужно вымыть от грязи, снять клейкие ценники и т.д.

Бумага

Кстати, не все знают, что бумага не должна быть испачкана жиром. То есть, коробки из под пиццы класть в контейнер для бумаги нельзя. Также на ней не должно быть:

  • скрепок;
  • пластиковых закладок и вставок;
  • скотча;
  • этикеток;
  • металлических пружин;
  • уголков.

Изделие должно полностью состоять из древесины — без ламинации и другого пластика.

Стекло

В Беларуси перерабатывают любую стеклянную тару вне зависимости от цвета и объема. Но, как и в случае с пластиком, нужно вылить содержимое.

При этом битое стекло тоже пойдет на переработку.

Что выбрасывать в контейнеры категорические нельзя?

В ЖКХ подчеркнули? Нельзя выбрасывать опасные отходы:

  • батарейки;
  • аккумуляторы;
  • ртутные ламп и термометры;
  • всевозможные химикаты;
  • ветошь, пропитанную маслами и нефтепродуктами и т. п.

Это все следует сдавать на утилизацию в пункты приема.

В ЖКХ заявили, что белорусам нельзя хранить мусор на балконах

В официальном телеграм-канале минского ЖКХ сообщили, что мусор нельзя хранить на балконе или лоджии, особенно незастекленных.

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