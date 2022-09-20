Бумагу без жирных пятен, бутылки с этикетками — В ЖКХ рассказали белорусам, как правильно сортировать мусор
В официальном телеграм-канале минского ЖКХ подробно рассказали, как подготовить отходы к переработке — бумагу, пластик и стекло.
Пластик
Специалисты отметили, что в пластиковых бутылках не должно быть содержимого. А вот крышки и этикетки снимать не обязательно.
Что касается пакетов, то их нужно вымыть от грязи, снять клейкие ценники и т.д.
Бумага
Кстати, не все знают, что бумага не должна быть испачкана жиром. То есть, коробки из под пиццы класть в контейнер для бумаги нельзя. Также на ней не должно быть:
- скрепок;
- пластиковых закладок и вставок;
- скотча;
- этикеток;
- металлических пружин;
- уголков.
Изделие должно полностью состоять из древесины — без ламинации и другого пластика.
Стекло
В Беларуси перерабатывают любую стеклянную тару вне зависимости от цвета и объема. Но, как и в случае с пластиком, нужно вылить содержимое.
При этом битое стекло тоже пойдет на переработку.
Что выбрасывать в контейнеры категорические нельзя?
В ЖКХ подчеркнули? Нельзя выбрасывать опасные отходы:
- батарейки;
- аккумуляторы;
- ртутные ламп и термометры;
- всевозможные химикаты;
- ветошь, пропитанную маслами и нефтепродуктами и т. п.
Это все следует сдавать на утилизацию в пункты приема.
В ЖКХ заявили, что белорусам нельзя хранить мусор на балконах
В официальном телеграм-канале минского ЖКХ сообщили, что мусор нельзя хранить на балконе или лоджии, особенно незастекленных.