Будут ли пассажиров общественного транспорта в Минске проверять алкотестером? В Минсктрансе прокомментировали видео в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2025 15:19 , Обновлено: 24.07.2025

На предприятии «Минсктранс» отреагировали на видео, где мужчина заявили, что с 15 сентября в Минске в общественном транспорте решили проверять пассажиров с помощью алкотестера.

Автор ролика предупредил даже о штрафах и направлении в ЛТП пьяных пассажиров. Откуда он взял такую информацию, машина не пояснил.

“Ну что, товарищи, дождались? В Минске с 15 сентября вводят запрет на проезд в наземном общественном транспорте в непрезвом виде. Контролировать это будут те же контролеры, которые контролируют проезд билетный-безбилетный. У каждого будет с собой алкотестор, сменная дудка. Выборочно. Дыхнул, если показало больше 0,6 промилле - первый раз штраф 5 базовых, второй раз штраф 10 базовых. Третий раз будет заседать комиссия по решению отправки вас в ЛТП. Это за год. Вот такая печальная история”, - заявил автор видео.

В «Минсктрансе» решили ответить на домыслы и пообещали не проверять минчан в общественном транспорте на алкоголь, так как это не предусмотрено законодательством, сообщило госагентство “Минск-Новости”.