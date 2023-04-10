Брестские чиновники предложили собрать белорусских айтишников в специальной деревне под Жабинкой

Опубликовано: 10.04.2023 12:22 , Обновлено: 10.04.2023

Недалеко от Жабинки, брестского города-спутника, планируют построить деревню специально для белорусских айтишников. Об этом проекте администрации Жабинковского района рассказал председатель райисполкома Андрей Кузьмич. По его словам, районные власти намерены "повышать инвестиционную привлекательность и создавать комфортные условия для бизнеса".

Как пояснил глава районной администрации, в 2023 году власти предоставили определенные преференции юридическим лицам, которые относятся к категории научно-технологических парков и их резидентов, а также центрам трансфера технологий.

В числе факторов, которые “способствуют повышению инвестиционной привлекательности” Жабинки и всего района, в том числе - и для реализации проекта по созданию IT-деревни, Андрей Кузьмич назвал льготный режим налогообложения, наличие свободных объектов и участков, а также транспортную доступность, передает БелТА.

“Тенденции последних лет демонстрируют повышение спроса на жилье, расположенное в сельской местности. На выбор населенного пункта влияют транспортная доступность и близость крупных городов. Жабинковский район считается экологически чистым регионом, имеет выгодное географическое положение”, - пояснил председатель райисполкома.

Под проект IT-деревни в Жабинковском районе предложили земельный участок площадью 6 гектаров, который территориально расположен в пределах деревни Филипповичи Ленинского сельсовета - чуть менее 10 км до Жабинки, а до Бреста - около 20 км. Там планируют разместить порядка 30 частных домов.

В районной администрации отметили, что в Жабинковском районе уже есть опыт размещения высокотехнологичного производства. В частности, здесь работает резидент Брестского научно-технологического парка, который занимается разработкой и сборкой узлов и компонентов роботизированных комплексов для промышленных предприятий.