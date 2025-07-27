Брестчанка купила в магазине "стейк из будущего". Как объяснил "аномалию" производитель?

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Опубликовано: 27.07.2025 16:00 , Обновлено: 27.07.2025

Жительница Бреста выложила на видеоплатформе TikTok ролик, в котором показала "стейк из будущего" от агрокомбината "Дзержинский". Он заметила странность в указанном на упаковке времени производства. В комментариях под роликом зрители выдвинули несколько объяснений. Отозвались и представители компании-производителя.

На кадрах - упаковка полуфабриката “Стейк оригинальный” торговой марки “Дзержинка”. Согласно данным, указанным на обороте, упаковано мясо было 26 июля 2025 года в 15:01. Куплено оно было в тот же день, вот только время, в которое записывался и выкладывался в соцсетях ролик, если верить автору и её часам, которые она продемонстрировала в кадре - 12:25.

“Стейк из будущего?” - задалась вопросом женщина.

Помимо шутливых комментариев о “банальном искривлении пространственно-временного континуума” и уникальной возможности для автора “попробовать будущее на вкус”, были и такие, которые вполне могут дать объяснение, почему время, указанное на упаковке, не может соответствовать реальному времени упаковки.

Так, кто-то предположил, что время относится не к времени упаковки, а к времени, когда истекает срок годности (эти два параметра, действительно, указаны на упаковке один за другим, что не исключает путаницы). Кто-то высказал версию о том, что при запуске линии упаковки неправильно выставили дату и время. Некоторые и вовсе заподозрили автора в том, что она намеренно выставила на своих часах “время будущего”.

Отозвались в комментариях и представители компании-производителя, у которого также есть официальный аккаунт в TikTok.

“Благодарим за внимательность и обратную связь. Разъяснение дали в личных сообщениях”, - лаконично отписались они в комментариях.

На многочисленные просьбы других зрителей дать разъяснения публично, агрокомбинат пока не ответил. А вот сама автор ролика, на просьбу одного из комментаторов раскрыть секрет, что же ответила компания, написала, что “производитель ответил, что производит проверку”.