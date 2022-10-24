БПЦ предупредил белорусов о проблемах с банковскими картами VISA 24 октября
В Банковском процессинговом центре (БПЦ) 24 октября заявили о том, что банковские карты VISA могут не работать у белорусов 24 октября.
Причиной там назвали «недоступность канала связи с международной платежной системой VISA».
Позже в БПЦ сообщили, что проблемы продлились до 13:52. И отметили, что восстановили работоспособность «в полном объеме».
Что именно произошло — неизвестно. Больше подробностей в БПЦ не сообщили. Лишь подчеркнули, что прилагают совместные усилия для восстановления канала связи в максимально сжатые сроки».
Кстати, напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard 6 марта официально заявили, что уходят с рынка РФ.
«Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали, — сказал Эл Келли, председатель и главный исполнительный директор Visa Inc. — Мы сожалеем о том, что это повлияет на наших уважаемых коллег, и на клиентов, партнеров, продавцов и держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями».