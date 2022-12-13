Более 5 тыс. фур скопилось на границах Беларуси с ЕС

Опубликовано: 13.12.2022 11:03 , Обновлено: 13.12.2022

На границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей на утро 13 декабря в очередях собралось более 5070 фур. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета (ГПК).

На границе с Литвой больше всего грузовиков на 10 утра стояло в пункте пропуска Каменный Лог (Мядининкай) — более 1130. Еще 2010 застряло на четырех других.

Что касается границы с Польшей, то, по данным ГПК, в пункте пропуска Берестовица (Бобровники) скопилось не менее 650 грузовиков, возле Козловичи (Кукурыки) — 550.

В Латвию же пытаются попасть в сумме 730 грузовиков.

Как утверждают белорусские пограничники, за сутки скопление фур на въезд в Польшу увеличилось на 12%, а в Латвию — на 5%.

Кстати, ситуацию с очередями усугубляют сильные снегопады. Дело в том, что снегоуборочная техника не может попасть на некоторые участки дорог у границы.

«Слева – фуры, справа – тоже фуры. Здесь просто некуда сталкивать снег. Ковш сталкивал его на колеса фур, еще больше их закапывая», – рассказал водитель одной из фур агентству Sputnik.