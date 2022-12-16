Более 3 тыс. сайтов заблокировали в Беларуси в 2022 году

Опубликовано: 16.12.2022 10:16 , Обновлено: 16.12.2022

В 2022 году в Беларуси заблокировали 3002 интернет-ресурса и их составных частей. Об этом сообщили на сайте Минского горисполкома.

По данным чиновников, всего с 1 января 2015-го по 1 ноября 2022-го в стране ограничили доступ к 8025 ресурсам и их составным частям.

Также там сообщили, что в 2021 году Министерство информации добавило «Республиканский список экстремистских материалов» 684 материала по решению 420 белорусских судов.

Кроме того, за последние два года экстремистскими материалами по заявлениям МВД признали информационную продукцию 778 телеграм-каналов и других ресурсов.

А еще экстремистскими формированиями признали свыше трехсот телеграм-чатов. Более 160 телеграм-каналов и чатов прекратили деятельность.