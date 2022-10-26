Более 13 тыс. белорусов приехали и остались в Грузии в 2022 году

Опубликовано: 26.10.2022 15:51 , Обновлено: 26.10.2022

За 9 месяцев 2022 года в Грузию прибыли и на начало октября оставались в стране более 13,1 тыс. белорусов. Об этом сообщили в МВД страны. А сколько украинцев и россиян?

Такие данные там предоставили в ответ на запрос члена правящей партии «Грузинская мечта» Левана Карумидзе.

Как рассказали в МВД, с 1 января по 30 сентября 2022 года прибыли и оставались в Грузии на 3 октября:

граждан Беларуси — 13 151;

граждан Украины – 25 779;

граждан России – 112 733.

Ранее Телеграф писал, что Евростат опубликовал данные, где можно посмотреть, скольким иностранцам выдали вид на жительство в Евросоюзе. На первом месте по числу выданных ВНЖ за 2021 год оказались украинцы. Белорусы заняли третью позицию.

Согласно данным, в 2021 году первый ВНЖ получили более 149 021 тысяч граждан Беларуси.

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