Более 13 тыс. белорусов приехали и остались в Грузии в 2022 году
За 9 месяцев 2022 года в Грузию прибыли и на начало октября оставались в стране более 13,1 тыс. белорусов. Об этом сообщили в МВД страны. А сколько украинцев и россиян?
Такие данные там предоставили в ответ на запрос члена правящей партии «Грузинская мечта» Левана Карумидзе.
Как рассказали в МВД, с 1 января по 30 сентября 2022 года прибыли и оставались в Грузии на 3 октября:
- граждан Беларуси — 13 151;
- граждан Украины – 25 779;
- граждан России – 112 733.
Ранее Телеграф писал, что Евростат опубликовал данные, где можно посмотреть, скольким иностранцам выдали вид на жительство в Евросоюзе. На первом месте по числу выданных ВНЖ за 2021 год оказались украинцы. Белорусы заняли третью позицию.
Согласно данным, в 2021 году первый ВНЖ получили более 149 021 тысяч граждан Беларуси.