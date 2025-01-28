Блогер обнаружил в минском дворе трамвай. Как он там оказался?
Необычную находку сделал белорусский блогер Денис Блищ, гуляя по задворкам столичного Политехнического колледжа. На парковке, как ни в чём не бывало, стоял самый настоящий трамвай. Фотографиями находки блогер поделился в своём тг-канале «Минск и минчанин».
Как оказалось, вагон с бортовым номером 033, ранее курсировавший с пассажирами по минским улицам, а после — служивший в качестве служебного, списали в 2023 году. Но вместо того чтобы отправиться на металлолом, он обрёл вторую жизнь в качестве учебного пособия.
Ранее газета «Транспортник столицы» сообщала, что трамвайный парк передал этот вагон на баланс колледжа. Теперь студенты специальности «городской электрический транспорт» могут изучать устройство подвижного состава не по картинкам, а на самом настоящем примере.
Внутри вагона, как сообщала газета, разместили стенды с электрическими схемами. Многие элементы разобраны и раскрашены для наглядности.