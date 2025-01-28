Блогер обнаружил в минском дворе трамвай. Как он там оказался?

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Опубликовано: 28.01.2025 15:15 , Обновлено: 28.01.2025

Необычную находку сделал белорусский блогер Денис Блищ, гуляя по задворкам столичного Политехнического колледжа. На парковке, как ни в чём не бывало, стоял самый настоящий трамвай. Фотографиями находки блогер поделился в своём тг-канале «Минск и минчанин».

Как оказалось, вагон с бортовым номером 033, ранее курсировавший с пассажирами по минским улицам, а после — служивший в качестве служебного, списали в 2023 году. Но вместо того чтобы отправиться на металлолом, он обрёл вторую жизнь в качестве учебного пособия.

Фото: t.me/pureminsk

Ранее газета «Транспортник столицы» сообщала, что трамвайный парк передал этот вагон на баланс колледжа. Теперь студенты специальности «городской электрический транспорт» могут изучать устройство подвижного состава не по картинкам, а на самом настоящем примере.

Внутри вагона, как сообщала газета, разместили стенды с электрическими схемами. Многие элементы разобраны и раскрашены для наглядности.