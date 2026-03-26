БГУ решил готовить экологов-программистов. Где смогут работать?

Опубликовано: 26.03.2026 17:34 , Обновлено: 26.03.2026

В пресс-службе БГУ сообщили, что с 2026 года открывают новую специальность — экологов-программистов. Называться она будет «экологическая безопасность», а обучать ей будут в Международном государственном экологическом институте (МГЭИ) им. А.Д. Сахарова БГУ.

В вузе обосновали введение новой специальности «постоянным совершенствованием государственной политики» в области охраны окружающей среды. В БГУ уверены, что в стране возникла потребность в квалифицированных специалистах, «способных обеспечивать выполнение экологического законодательства».

Тем не менее, будущих экологов будут обучать и IT-технологиям. «Во время обучения студенты будут изучать высокоуровневые языки программирования, статистические методы обработки данных, ГИС-технологии, основы искусственного интеллекта и др», — сообщили в БГУ.

Платного набора на эту специальность не будет, а обучение займет четыре года с присвоением квалификации «Эколог. Инженер».

В вузе уверены, что с таким дипломом выпускники в последствии смогут работать в госорганах, научно-исследовательских институтах, на промышленных и инновационных предприятиях и в IT-компаниях.