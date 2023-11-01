«Без посторонних мыслей» - Юрист объяснил, как белорусам обратиться в госорганы, чтобы им ответили

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Опубликовано: 01.11.2023 21:00 , Обновлено: 01.11.2023

Общение с любым госорганом всегда сродни квесту, успешно справиться с которым с первого раза удаётся далеко не каждому. Нередко обращения "заворачивают" по формальным причинам и переписка с госструктурой затягивается на месяцы. Как правильно обратиться в госорган, чтобы получить ответ по существу и в полном объеме? Рассказал адвокат Роман Гущин, исполняющий обязанности заведующего юридической консультацией Свислочского района Гродненской области.

По словам юриста, на полное и всестороннее рассмотрение обращения можно рассчитывать только при соблюдении определенных требований к его составлению. Все они прописаны в Законе «Об обращениях граждан и юридических лиц».

В комментарии для «Свіслацкой газеты» Гущин пояснил, что обращение можно структурно поделить на четыре части - вводную, описательную, просительную и заключительную.

В вводной части обращения необходимо в обязательном порядке указать следующее:

наименование и адрес организации либо должность лица, которому направлено обращение,

фамилию, имя, отчество и адрес лица, который подает обращение.

В описательной части необходимо “по существу, кратко и одновременно содержательно описать имеющуюся проблему”, рассказал юрист.

“Следует избегать посторонних мыслей, не относящихся к сущности вопроса. Текст в обращении должен подаваться последовательно и структурировано, а также быть разборчивым в том случае, когда обращение пишется от руки”, - пояснил юрист.

Просительную часть юрист назвал самой важной: именно в ней гражданин может задавать вопросы, на которые хочет получить ответы от госоргана, и именно на них и будет отвечать тот чиновник, к которому он обращается. В качестве дополнительной меры, которая “гарантирует рассмотрение обращения в полном объеме” юрист назвал нумерацию вопросов в обращении.

В заключительной части обязательно необходимо указать дату обращения и поставить личную подпись с расшифровкой.

Что делать, если госорган не дал ответа?

Как пояснил Гущин, в случае, если гражданин не получил ответ на своё обращение, либо если обращение, по его мнению, рассмотрели не в полном объеме, он имеет право обратиться в вышестоящий орган, либо написать жалобу в контролирующий орган.

Порядок обжалования ответа в случае отказа в его удовлетворении заявителю должен также разъяснить сам госорган, который отвечал на обращение.