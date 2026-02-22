БелЖД временно сняла с маршрута Брест — Минск поезда Stadler

Опубликовано: 22.02.2026 12:29 , Обновлено: 22.02.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) предупредила, что 22 и 23 февраля поезд по маршруту Минск — Брест будет не бизнес-класса, а классический локомотивный.

В БелЖД внезапное изменение объяснили необходимостью внепланового ремонта. Что касается билетов, то вернуть часть стоимости за снижение класса можно только в кассах на вокзалах при личном обращении (через приложение не получится).

Мало того, БелЖД предупредила, что купить билеты на поезда № 733 Минск — Брест (отправлением из Минска 22 февраля 2026 года в 17:21 и прибытием в Брест в 21:06) и № 734 Брест — Минск (отправлением из Бреста 23 февраля 2026 года в 6:34 и прибытием в Минск в 10:41), возможно, не удастся в системах и пунктах продаж БелЖД.

«Нужно периодически отслеживать обновляемую информацию в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ.Мой поезд», — пояснили в транспортной госкомпании.

Напомним, что ранее БелЖД снимала с маршрута на Витебск поезда PESA (польского производства), но потом вернула их после ремонта. Также поезда Stadler исчезли с нескольких маршрутов городских электричек.