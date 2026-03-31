БелЖД возобновила работу поездов Stadler, но на одном направлении

Опубликовано: 31.03.2026 20:18 , Обновлено: 31.03.2026

Белорусская железная дорога объявила о возобновлении работы на маршруте, где ходили поезда серии ЭР9 (те самые знакомые всем «советские» электрички), городских поездов Stadler.

В БелЖД пояснили, что их курсирование на трассе Минск — Заславль требуется для «повышения качества предоставляемых услуг пассажирам», а также для «укрепления транспортных связей между столицей Беларуси и городами-спутниками».

Белорусская железная дорога с 31 марта 2026 года возобновляет движение 14 рейсов поездов городских линий по маршруту Минск – Заславль – Минск вместо ранее курсировавших поездов составами серии ЭР9.

Всего между Минском и Заславлем с 31 марта 2026 года будут действовать 28 рейсов поездов городских линий.

В БелЖД пообещали, что постараются отремонтировать и остальные находящиеся на ремонте составы указанной серии. Напомним, что ранее Stadler также ходили на направлениях Минск – Смолевичи – Красное Знамя и Минск – Руденск.