БелЖД предупредила об опозданиях поездов до 80 минут. Что известно?
В белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что 9 июня поезда по направлению Минск-Осиповичи с 6:00 утра будут прибывать с опозданиями от 30 до 80 минут.
В БелЖД это назвали отклонениями графика и не сказали, когда движение придет в норму.
ОБНОВЛЕНО в 10-00 : График движения пассажирских поездов восстановлен. Поезда на участке Минск-Осиповичи следуют согласно расписанию, утверждают в БелЖД.
“Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по обеспечению доставки пассажиров к месту назначения и восстановлению графика движения поездов”, - сообщили там.
По какой причине поезда стали опаздывать с утра в рабочий день на одном из самых загруженных направлений, где люди на природных поездах едут в столицу на работу, в БелЖД не уточнили.