БелЖД предупредила об опозданиях поездов до 80 минут. Что известно?

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Опубликовано: 09.06.2023 08:35 , Обновлено: 09.06.2023

В белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что 9 июня поезда по направлению Минск-Осиповичи с 6:00 утра будут прибывать с опозданиями от 30 до 80 минут.

В БелЖД это назвали отклонениями графика и не сказали, когда движение придет в норму.

Обновлено ОБНОВЛЕНО в 10-00 : График движения пассажирских поездов восстановлен. Поезда на участке Минск-Осиповичи следуют согласно расписанию, утверждают в БелЖД.

“Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по обеспечению доставки пассажиров к месту назначения и восстановлению графика движения поездов”, - сообщили там.

По какой причине поезда стали опаздывать с утра в рабочий день на одном из самых загруженных направлений, где люди на природных поездах едут в столицу на работу, в БелЖД не уточнили.