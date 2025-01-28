БелЖД предупредила о 4-часовом опоздании двух поездов из-за столкновения третьего с фурой

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Опубликовано: 28.01.2025 21:29 , Обновлено: 28.01.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) предупредила, что пассажиры поездов № 680 'Гродно-Витебск" и № 6283 "Барановичи-Гродно" прибудут "на конечные станции с задержкой ориентировочно 4 часа". Ещё несколько поездов опоздали на минут 30-50.

В БелЖД объяснили причины, что случилось: “28 января 2025 года из-за технической неисправности хозяйственного поезда, возникшей при проведении ремонтных работ на участке Зельва-Волковыск, отдельные пассажирские поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения”.

Позднее там уточнили, что 28 января 2025 года в 16:05 на регулируемом железнодорожном переезде в Борисове “произошло столкновение грузового поезда с грузовым автомобилем DAF”.

Там заверили, что “проинформировали о сложившейся ситуации” пассажиров поездов.

















“Освещение, отопление и работа санитарных узлов обеспечена… Белорусская железная дорога принимает все необходимые меры по доставке пассажиров в пункты назначения”, - сообщили в БелЖД. Там также принесли извинения за причиненные неудобства.