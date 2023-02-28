БелЖД предупредила, что белорусы не смогут купить некоторые билеты онлайн в ночь на 2 марта

Опубликовано: 28.02.2023 13:31 , Обновлено: 28.02.2023

Беларусская железная дорога сообщила, с 22:00 1 марта по 6:00 2 марта, клиенты не смогут купить онлайн некоторые билеты на поезда и не только.

В это время станут недоступными:

покупка билетов на поезда с ненумерованными местами (региональные экономкласса и городские линии);

покупка электронных проездных документов;

оформление поездок по определенному маршруту следования;

активация поездок;

просмотр электронных проездных документов в личном кабинете пользователя.

Для того, чтобы купить билеты, там посоветовали идти в кассы или на терминалы самообслуживания.

Причиной в БелЖД назвали технические работы на своем билетном интернет-сервисе.