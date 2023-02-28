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БелЖД предупредила, что белорусы не смогут купить некоторые билеты онлайн в ночь на 2 марта

БелЖД предупредила, что белорусы не смогут купить некоторые билеты онлайн в ночь на 2 марта
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Беларусская железная дорога сообщила, с 22:00 1 марта по 6:00 2 марта, клиенты не смогут купить онлайн некоторые билеты на поезда и не только.

В это время станут недоступными:

  • покупка билетов на поезда с ненумерованными местами (региональные экономкласса и городские линии);
  • покупка электронных проездных документов;
  • оформление поездок по определенному маршруту следования;
  • активация поездок;
  • просмотр электронных проездных документов в личном кабинете пользователя.

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Для того, чтобы купить билеты, там посоветовали идти в кассы или на терминалы самообслуживания.

Причиной в БелЖД назвали технические работы на своем билетном интернет-сервисе.

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