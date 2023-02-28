БелЖД предупредила, что белорусы не смогут купить некоторые билеты онлайн в ночь на 2 марта
Беларусская железная дорога сообщила, с 22:00 1 марта по 6:00 2 марта, клиенты не смогут купить онлайн некоторые билеты на поезда и не только.
В это время станут недоступными:
- покупка билетов на поезда с ненумерованными местами (региональные экономкласса и городские линии);
- покупка электронных проездных документов;
- оформление поездок по определенному маршруту следования;
- активация поездок;
- просмотр электронных проездных документов в личном кабинете пользователя.
Для того, чтобы купить билеты, там посоветовали идти в кассы или на терминалы самообслуживания.
Причиной в БелЖД назвали технические работы на своем билетном интернет-сервисе.