БелЖД предложили запустить 50-часовой маршрут поезда «с роскошными кроватями» и СПА

Опубликовано: 30.03.2026 09:27 , Обновлено: 30.03.2026

В Threads белорусы принялись обсуждать идею железнодорожного маршрута, которым пользовались бы не ради того, чтобы добраться из пункта А в Б. Ведь поезд бы завершал поездку там, где и начинал.

Белорусской железной дороге (БелЖД) предложили запустить круговой релакс-маршрут продолжительностью и 50 часов, который бы объединил все областные города, а в составе были бы вагоны с “роскошными” одноместными купе и в придачу спа-вагон.

«Просто катание по кругу»

Согласно предложению, новый маршрут должен представлять собой замкнутый круг: пассажир выезжает из точки А и возвращается в нее же, преодолевая путь с заездами в каждый областной центр. А стоянки в городах должны быть не меньше пары часов, чтобы пассажиры могли «перегрузиться».

«Покупаешь билет, садишься в поезд и просто едешь, едешь, едешь», — описывают предлодение инициатором идеи в соцсетях. Сам же презд не только должен передвигаться «не самым быстрым ходом», но и предлагать принципиально иной уровень сервиса: вагон-спа и вагон-ресторан, а также отдельные купе.

«И чтобы еще купе такие одноместные, с роскошными кроватками, рядом с окнами, да…» — делится пожеланием один из участников обсуждения.

В качестве вдохновляющего примера, впрочем, белорусы назвали весьма утилитарный, а не туристический существующий маршрут сообщением Коммунары — Гродно (следование из Костюкович Могилевской области через Оршу и Минск). Этот поезд уже сейчас является одним из самых длительных по времени в пути, занимая около 15 часов.

Тем не менее, не все разделили энтузиазм по поводу того, что перевозчик должен организовывать такое путешествие. Во-первых, БелЖД всё-таки в первую очередь транспортная компаниия, а не организатором досуга. «Чыгунка — это перевозчик, он вам даже кондиционер с зарядками и биотуалетами не обязано, если это не указано при покупке билетов», — заявил один из пользователей, комментируя обсуждение. С таким же преломлением должны выступить турфирмы, считают другие.

Также авторам идеи предложили самостоятельно оформить подобный «челлендж», используя уже существующую сеть маршрутов.

Белорусская железная дорога не уомментароала пока предложение, однако и так понятно, что ключевым препятствием для реализации проекта может стать инфраструктура. Ну нет в БелЖД вагонов с одиночными купе и вагона спа. Впрочем, и без них идея “кругосветки” на поезде по Беларуси кажется интересной.