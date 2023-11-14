БелЖД пообещала довезти белорусов к Деду Морозу на автобусах. Зачем попросила купить билеты на поезд?

Опубликовано: 14.11.2023 06:57 , Обновлено: 14.11.2023

Туристический центр "Дортур" Белорусской железной дороги предложил традиционные туры в резиденцию белорусского Деда Мороза на время рождественских и новогодних праздников. В Беловежскую пущу туристов пообещали доставить на комфортабельных автобусах, но билет на поезд купить всё же придётся.

Совершить путешествие в Поместье Деда Мороза в Национальный парк “Беловежская пуща” БелЖД предложила на специальном новогоднем поезде, который начнёт курсировать между Минском и Брестом 8 декабря 2023 года. Как пояснили в пресс-центре БелЖД, новогодний поезд будет состоять из купейных вагонов. Его особенность заключается в том, что из Минска в Брест и обратно туристы смогут путешествовать на одном и том же поезде, на одних и тех же местах, а в дороге пассажиры пообщаются с местным “железнодорожным” Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.

Судя по расписанию, указанному на официальном сайте БелЖД, всего запланировано семь праздничных туров: 8, 15, 22 и 24 декабря 2023 года и 4, 6 и 12 января 2024 год. Из Минска поезд со специальным, празднично украшенным вагоном отправляется в ночь, а в Брест прибывает рано утром следующего дня. На станции “Брест-Центральный” туристов уже будет ждать автобус, на котором предстоит проехать ещё порядка 60 км до Поместья Деда Мороза.

В самой Беловежской пуще туристам пообещали “насыщенную новогоднюю экскурсионную программу” с посещением самого Поместья белорусского Деда Мороза, Терема Снегурочки, Волшебной Мельницы, Музея природы. Участникам тура также пообещали устроить “фото-сафари” по зоовольерному комплексу, угостить блинами с чаем на пущанских травах и вручить подарок каждому гостю.

Сколько стоит новогоднее путешествие в Поместье Деда Мороза?

Обойдётся такой однодневный тур белорусам, если отправиться в него всей семьёй, в копеечку. Стоимость тура зависит от возраста участника:

для взрослого - 185,00 рублей,

для детей от 10 до 14 лет - 175,00 рублей,

для детей 6 до 9 лет - 143,52 рубля,

для детей младше 6 лет - 131,52 рубля.

Причем на 22 и 24 декабря БелЖД повысила цены - “в связи с проведением праздничных мероприятий приуроченных юбилею Поместья белорусского Деда Мороза”:

для взрослого - 205,00 рублей,

для детей от 10 до 14 лет - 190,00 рублей,

для детей от 6 до 9 лет - 158,52 рубля,

для детей младше 6 лет - 146,52 рубля.

В стоимость входит:

ж/д проезд Минск—Брест—Минск в купейном вагоне,

постельное белье,

экскурсионное обслуживание,

входные билеты в Поместье Деда Мороза, музей природы и вольеры с животными,

автотранспортное обслуживание,

блины с чаем,

сопровождение на маршруте,

новогодний подарок от Деда Мороза,

анимационная программа в поезде “с приятным сюрпризом”.

[info_b]Подробно с программой новогоднего тура от Белорусской железной дороги можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке. [/info_b]