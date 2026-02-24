БелЖД отменила четыре поезда и изменила маршрут ещё восьми на два дня

Опубликовано: 24.02.2026 07:43 , Обновлено: 24.02.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) сняла с маршрутов пять внутриреспубликанских поездов и изменила график движения и маршруты ещё пяти на два дня - 25 и 26 февраля 2026 года. Корректировки потребовались и для трёх международных поездов.

Изменения потребовались из-за планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Рогачев – Сверково участка Жлобин – Могилев. Его планируют начать утром в среду, 25 февраля, и закончить к концу следующих суток, 26 февраля. В результате, часть пассажирских поездов на данной железнодорожной ветке пришлось отменить, для некоторых ограничились изменением маршрута и расписания.

Так, для поездов, связывающих белорусские города с Россией, на следующие два дня внесены следующие корректировки:

поезд № 55/56 Гомель – Москва установлен сообщением Могилев – Москва отправлением из Могилева в сутки 25 и 26 февраля в 21:54 своим расписанием,

поезд № 83/84 Санкт-Петербург – Гомель отправлением из Санкт-Петербурга 25 февраля 2026 года будет следовать действующим расписанием до станции Могилев-1, далее по участку Могилев – Осиповичи – Жлобин – Гомель с прибытием в Гомель в 11:18,

поезд № 83/84 Гомель – Санкт-Петербург 25 и 26 февраля 2026 года отправится из Гомеля в 15:18, далее он проследует по участку Жлобин – Осиповичи – Могилев. Со станции Могилев-1 поезд отправится в 20:44.

Что касается внутриреспубликанских поездов, на время ремонта моста для части из них изменили маршрут - поезда будут идти до станции Рогачев. Вот временное расписание для следующих составов:

№ 6555 Могилев – Жлобин будет отходить со станции Могилев-1 в 08:42;

№ 6559 Могилев – Жлобин будет отходить со станции Могилев-1 в 17:40;

№ 6556 Жлобин – Могилев будет стартовать со станции Рогачев в 14:46.

Расписание на четверг, 26 февраля, скорректировали для следующих составов:

поезд №6553 Могилев – Жлобин назначается в сообщении Могилев – Быхов отправлением со станции Могилев-1 в 4:10;

поезд № 6552 Жлобин – Могилев назначается сообщением Быхов – Могилев отправлением со станции Быхов в 05:28.

Полностью отменили на эти два дня (25–26 февраля) следующие поезда:

№ 613/614 Гомель – Могилев – Гомель отправлением со станции Гомель в 06:27, со станции Могилев-1 в 17:30;

№ 615/616 Могилев – Гомель – Могилев отправлением со станции Могилев-1 в 11:01, со станции Гомель в 14:12;

№ 6560 Жлобин – Рогачев отправлением со станции Жлобин в 21:25;

№ 6558 Жлобин – Могилев отправлением со станции Жлобин в 17:25.

При этом на эти два дня выведут на маршрут поезд № 6758 Рогачев – Могилев, который будет выходить из Рогачева в 20:20.