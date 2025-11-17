БелЖД "обязала" белорусов бежать навстречу поезду (не по рельсам!) в таких случаях

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Опубликовано: 17.11.2025 12:12 , Обновлено: 17.11.2025

Бежать навстречу поезду - не по рельсам, а рядом с путями, но так, чтобы машинист вас точно заметил. Такая рекомендация от пресс-службы Белорусской железной дороги может показаться кому-то странной и нелогичной, но на самом деле в некоторых обстоятельствах может быть обязательной и даже жизненно необходимой.

Именно так следует поступить в случае, если на железнодорожном переезде внезапно заглохла машина - ваша или чужая, не важно. Чтобы избежать трагедии, необходимо строго придерживаться рекомендаций, составленных специалистами на такой экстренный случай.

Во первых, заглохнув на переезде, водитель обязан первым делом включить аварийную световую сигнализацию, чтобы предупредить о ЧП идущие следом авто.

Во-вторых, из заглохшей машины нужно тут же высадить всех пассажиров и принять любые меры для освобождения железнодорожного переезда.

Желательно послать двух человек идти вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда, чтобы они могли вовремя подать сигнал об остановке машинисту приближающегося поезда. Чтобы у того было достаточно времени, чтобы затормозить, рекомендуется послать людей на расстояние не менее одного километра. Если же у вас в распоряжении только один потенциальный помощник, его следует отправить в ту сторону, где пути проглядываются хуже. Также человеку следует объяснить порядок подачи сигнала остановки.

[inf]Общепринятым сигналом для остановки поезда считаются круговые движения руки. Как правило, днём для подачи сигнала используют лоскут яркой материи или любой другой хорошо заметный предмет, который мог бы привлечь внимание машиниста издалека. Ночью следует использовать фонарь (хотя бы фонарик на мобильном телефоне) или факел.

Общепринятый звуковой сигнал тревоги, который может подавать и сам застрявший на путях автомобиль и стоящие рядом авто - один длинный и три коротких.[/inf]

А вот при появлении железнодорожного состава в поле зрения застрявшего на путях автомобилиста, он сам или его пассажиры должны бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки. В пресс-службе БелЖД заявили, что такое поведение является обязанностью для участников ЧП, но при этом они должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не навредить себе самим.