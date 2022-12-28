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БелЖД объявила 42% скидки на поезда в РФ на Новый год. Но есть нюанс

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Белорусская железная дорога предложила пассажирам скидки до 42% на билеты в российские Москву и Санкт-Петербург. Но есть ряд нюансов.

Во-первых, билеты решили продавать по акции только в купе и спальные вагоны.

А главное условие — пассажиру нужно оформить проездной документ менее чем за 3 часа до отправления.

При этом, в БелЖД добавили, что если коэффициент загрузки вагонов достигнет 45%, то скидку не предоставят.

Вот на какие поезда действует предложение:

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