БелЖД назначила 250 дополнительных поездов. Когда и куда повезут?
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Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила 7 апреля, что на майские праздники и накануне их по стране и за пределы поедут 250 дополнительных поездов.
Поезда пойдут в дополнение к уже назначенным ранее на апрельские и майские праздники дополнительным поездам. Таким образом, с 29 апреля по 10 мая 2023 года отправятся еще более 120 поездов межрегиональных и международных линий.
Куда поедут?
По стране будут курсировать дополнительные поезда по таким направлениям:
- Минск – Брест,
- Минск – Гомель,
- Минск – Витебск,
- Минск – Гродно,
- Минск – Могилев,
- Минск – Пинск,
- Гомель – Брест,
- Гродно – Орша – Кричев,
- Витебск – Орша – Гродно,
- Минск – Коммунары,
- Коммунары – Орша – Гродно. Также будут запущены новые поезда в Россию: Минск – Москва,
- Минск – Санкт-Петербург,
- Брест – Москва,
- Полоцк – Москва,
- Смоленск – Санкт-Петербург.
В БелЖД заверили, что могут увеличить количество мест для проезда в регулярных поездах.