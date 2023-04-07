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БелЖД назначила 250 дополнительных поездов. Когда и куда повезут?

БелЖД назначила 250 дополнительных поездов. Когда и куда повезут?
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Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила 7 апреля, что на майские праздники и накануне их по стране и за пределы поедут 250 дополнительных поездов.

Поезда пойдут в дополнение к уже назначенным ранее на апрельские и майские праздники дополнительным поездам. Таким образом, с 29 апреля по 10 мая 2023 года отправятся еще более 120 поездов межрегиональных и международных линий.

Куда поедут?

По стране будут курсировать дополнительные поезда по таким направлениям:

  • Минск – Брест,
  • Минск – Гомель,
  • Минск – Витебск,
  • Минск – Гродно,
  • Минск – Могилев,
  • Минск – Пинск,
  • Гомель – Брест,
  • Гродно – Орша – Кричев,
  • Витебск – Орша – Гродно,
  • Минск – Коммунары,
  • Коммунары – Орша – Гродно. Также будут запущены новые поезда в Россию: Минск – Москва,
  • Минск – Санкт-Петербург,
  • Брест – Москва,
  • Полоцк – Москва,
  • Смоленск – Санкт-Петербург.

В БелЖД заверили, что могут увеличить количество мест для проезда в регулярных поездах.

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