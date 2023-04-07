БелЖД назначила 250 дополнительных поездов. Когда и куда повезут?

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Опубликовано: 07.04.2023 16:10 , Обновлено: 07.04.2023

Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила 7 апреля, что на майские праздники и накануне их по стране и за пределы поедут 250 дополнительных поездов.

Поезда пойдут в дополнение к уже назначенным ранее на апрельские и майские праздники дополнительным поездам. Таким образом, с 29 апреля по 10 мая 2023 года отправятся еще более 120 поездов межрегиональных и международных линий.

Куда поедут?

По стране будут курсировать дополнительные поезда по таким направлениям:

Минск – Брест,

Минск – Гомель,

Минск – Витебск,

Минск – Гродно,

Минск – Могилев,

Минск – Пинск,

Гомель – Брест,

Гродно – Орша – Кричев,

Витебск – Орша – Гродно,

Минск – Коммунары,

Коммунары – Орша – Гродно. Также будут запущены новые поезда в Россию: Минск – Москва,

Минск – Санкт-Петербург,

Брест – Москва,

Полоцк – Москва,

Смоленск – Санкт-Петербург.

В БелЖД заверили, что могут увеличить количество мест для проезда в регулярных поездах.