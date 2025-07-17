БелЖД на два дня отменила некоторые поезда из Гомеля и Мозыря в Минск. Как добраться?

Опубликовано: 17.07.2025 13:06 , Обновлено: 17.07.2025

Белорусская железная дорога предупредила о временных изменениях в графике движения поездов на участке Жлобин — Осиповичи. Как сообщили в пресс-центре БелЖД, из-за планового ремонта железнодорожного моста 23 и 24 июля некоторые поезда будут отменены или изменят свой маршрут и расписание.

Изменения затронули в том числе и популярные маршруты, следующие из Минска в гомельском направлении. В частности, 23 июля отменяются поезда бизнес-класса №№ 708 и 752 Минск — Гомель, а также поезд № 876/875 Минск — Мозырь.

На следующий день, 24 июля , отменены поезда № 716 Минск — Гомель, обратные рейсы из Гомеля в Минск №№ 707, 755 и 757, а также поезд № 876/875 Мозырь — Минск.

В БелЖД сообщили, что для перевозки пассажиров на участке Минск — Бобруйск назначены дополнительные составы. 23 июля поезд отправится из Минска в 19:38, а 24 июля — в 07:08. Из Бобруйска они будут выезжать в 21:42 (23 июля) и в 09:07 (24 июля) соответственно.

Для тех, кто хочет добраться из Минска до Гомеля и других городов области (и обратно), остаётся вариант маршрутного такси.

Кроме того, изменения также коснулись некоторых поездов региональных линий экономкласса на участке Жлобин — Осиповичи. Пассажирам посоветовали учитывать эту информацию при планировании поездок и проверять актуальное расписание на ресурсах БелЖД.