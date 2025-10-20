Белтелеком запустил российский канал с американскими фильмами

Опубликовано: 20.10.2025 16:49 , Обновлено: 20.10.2025

В Белтелекоме сообщили, что включили в список доступных на тестовый период телеканал "Тех лет ТВ". Это российский канал, которым управляет общество с ограниченной ответственностью "Муви ТВ", зарегистрированное в России.

Однако в анонсе нового телеканала говорится, что показывать он будет фильмы американские. Среди них: «Каспер», «Бетховен», «Сокровища Амазонки» и другие “культовые картины” вроде “Список Шиндлера”, «Гладиатор», “Майор Пейн”

В БТК пообещали, что канал начнет работу на 51-й кнопке во всех пакетах ZALA: от базового до расширенных.

А судьба его, по всей видимости, будет зависеть от популярности среди зрителей. Все помнят случаи, когда после тестового периода каналы из списка доступных исчезали.