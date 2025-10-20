Белтелеком запустил российский канал с американскими фильмами
В Белтелекоме сообщили, что включили в список доступных на тестовый период телеканал "Тех лет ТВ". Это российский канал, которым управляет общество с ограниченной ответственностью "Муви ТВ", зарегистрированное в России.
Однако в анонсе нового телеканала говорится, что показывать он будет фильмы американские. Среди них: «Каспер», «Бетховен», «Сокровища Амазонки» и другие “культовые картины” вроде “Список Шиндлера”, «Гладиатор», “Майор Пейн”
В БТК пообещали, что канал начнет работу на 51-й кнопке во всех пакетах ZALA: от базового до расширенных.
А судьба его, по всей видимости, будет зависеть от популярности среди зрителей. Все помнят случаи, когда после тестового периода каналы из списка доступных исчезали.
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