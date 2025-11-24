Белтелеком запустил два канала с классикой Голливуда и новинками Болливуда

Опубликовано: 24.11.2025 14:05 , Обновлено: 24.11.2025

С понедельника, 24 ноября, у клиентов Белтелекома появилась возможность скоротать вечер за классической голливудской лентой или познакомиться с новинками его индийского аналога - Болливуда.

С сегодняшнего дня в расширенные и базовые пакеты Белтелекома ZALA IPTV, а также в базовый пакет «Канапа ТВ» SMART ZALA добавилидва новых телеканала. Пока вещание запущено в тестовом режиме.

Вот на каких кнопка можно опробовать новые каналы: