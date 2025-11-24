Белтелеком запустил два канала с классикой Голливуда и новинками Болливуда
С понедельника, 24 ноября, у клиентов Белтелекома появилась возможность скоротать вечер за классической голливудской лентой или познакомиться с новинками его индийского аналога - Болливуда.
С сегодняшнего дня в расширенные и базовые пакеты Белтелекома ZALA IPTV, а также в базовый пакет «Канапа ТВ» SMART ZALA добавилидва новых телеканала. Пока вещание запущено в тестовом режиме.
Вот на каких кнопка можно опробовать новые каналы:
- На 43-й кнопке теперь вещает круглосуточный канал Bollywood HD. Его зрителям пообещали 24 в сутки крутить современные индийские фильмы.
- На 46-й кнопке обосновался телеканал Hollywood с классическими рейтинговыми американскими кинолентами, которые разбавят документалки о популярных голилвудских актёрах и свежие новости мировой киноиндустрии.
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