«Белтелеком» решил отключить радио и телевидение белорусам. Где и на сколько?

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Опубликовано: 24.10.2023 08:24 , Обновлено: 05.07.2024

Крупнейшая белорусская телекоммуникационная компания "Белтелеком" проинформировала своих абонентов об очередных профилактических работах, запланированных на 24, 25 и 27 октября. Из-за них многие белорусы в течение дня останутся без телевидения и радио. Затронут работы абсолютно все регионы страны. Посмотрели, где и на сколько планируется отключать теле- и радиовещание.

В “Белтелекоме” пояснили, что из-за профилактики временно окажутся недоступны как обязательный общедоступный пакет программ, так и ряд каналов коммерческого эфирного цифрового телевидения и регионального радио. При этом пользователей интерактивного телевидения ZALA профилактические работы не коснутся.

“В случае завершения работ ранее указанного срока, работа передатчика будет возобновлена”, - предупредили в компании.

Так, во вторник, 24 октября , теле- и радиосигнал может пропасть:

с 09:10 до 15:00 — на территории Лидского, Вороновского, Щучинского, Дятловского, Новогрудского, Ивьевского районов Гродненской области - будет отсутствовать прием от АРТПС Мыто обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

с 10:00 до 16:00 — на территории Новогрудского, Дятловского, Кореличского, Лидского районов Гродненской области, Барановичского района Брестской области - будет отсутствовать прием от АРТПС Кошелево обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В среду, 25 октября , «Белтелеком» запланировал профилактические работы для следующих абонентов:

с 10:10 до 16:00 — на территории Наровлянского, Хойникского, Мозырского, Ельского районов Гомельской области - будет отсутствовать прием от АРТПС Вербовичи обязательного общедоступного пакета программ, РВ программы Правда радио.

с 10:00 до 16:00 - на территории Мостовского, Дятловского, Лидского, Щучинского районов Гродненской области - будет отсутствовать прием от АРТПС Скерси обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР.

с 09:15 до 15:00 на территории Шкловского района Могилёвской области - будет отсутствовать прием от АРТПС Шклов обязательного общедоступного пакета программ.

с 11:00 до 17:00 - на территории Костюковичского, Хотимского, Климовичского, Кричевского, Чериковского, Краснопольского районов Могилёвской области - будет отсутствовать до 2-х часов прием от АРТПС Костюковичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, РВ 1НКБР, Культура, Радиус ФМ, Столица, Радио Могилёв.

c 09:15 до 16:15 - на территории Вилейского, Мядельского, Логойского районов Минской области, Докшицкого района Витебской области - будет отсутствовать прием от АРТПС Долгиново (Минская обл.) обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

с 09:15 до 16:15 - на территории Минского, Молодечненского, Воложинского, Вилейского районов Минской области, Сморгонского района Гродненской области - будет отсутствовать прием от АРТПС Молодечно обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ, МКТВ, РВ программ 1НКБР, Молодечно ФМ, Новое Радио, Минская волна, Легенды ФМ, радио МИР.

На пятницу, 27 октября , оператор запланировал профилактику в следующих регионах: