«Белтелеком» предупредил белорусов о возможных перебоях интернета сегодня ночью
В ночь с 20 на 21 января 2025 года, с 00:00 до 06:00, РУП «Белтелеком» запланировал плановые профилактические работы на сети передачи данных. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В связи с этим в указанный период времени возможно кратковременное ухудшение доступа к интернет-ресурсам.
«Белтелеком» [link href=“https://t.me/bybeltelecom/6826” target=“_blank” rel=“noopener”] принёс [/link] извинения за возможные неудобства.
Темы: #Общество #Беларусь #Белтелеком