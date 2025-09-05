Белстат впервые оценил уровень кибернасилия против белорусских женщин

Опубликовано: 05.09.2025 10:03 , Обновлено: 08.09.2025

В Беларуси впервые провели масштабное исследование о здоровье и положении женщин в семье. Официальные цифры по физическому насилию оказались «одними из самых низких» в регионе. Но опрос выявил другую проблему — насилие в интернете.

Как рассказала глава Белстата Инна Медведева, за последний год физическому насилию со стороны партнёра подверглись 0,9% опрошенных женщин (психологическому — 4,9%). По её словам, это «один из самых низких показателей» по сравнению с другими странами. Для сравнения, по её данным, в соседней Польше этот показатель составляет 2,6%, а в Казахстане — 4,9%.

Новшеством исследования стал раздел о кибернасилии. Беларусь одной из первых в регионе изучила, как часто женщины сталкиваются с «насилием, совершаемым посредством технологий». Белстат выяснил, что с этой проблемой сталкивалась почти каждая 16-я белоруска (15,9%). При этом, как сообщила Медведева, по данным структуры «ООН-женщины», в мире в целом эта цифра достигает 50%.

Как заявила представитель Минтруда Елена Комлик, результаты этого исследования лягут в основу нового плана действий по обеспечению гендерного равенства. «С результатами этого исследования мы сможем внести корректировки в этот программный документ», — заявила она. Одна из главных задач, по её словам, — формирование в обществе «недопустимости домашнего насилия».

На этом же семинаре выступил и представитель МВД Беларуси Михаил Жильцов. Он заявил о снижении числа фактов домашнего насилия. По его словам, по сравнению с 2008 годом, число погибших от рук домашних насильников уменьшилось в три раза .

Также он рассказал, что МВД готовит проект изменений в закон о профилактике правонарушений. Согласно ему, тех, кто состоит на профилактическом учёте, могут обязать трудоустроиться, а за невыполнение требований будет грозить административная ответственность.

В то же время в законопроекте предусмотрели не только «кнут», но и своего рода «пряник». Если агрессор пройдёт специальную коррекционную программу и будет соблюдать все условия, его могут досрочно снять с учёта.