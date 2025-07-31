Белстат назвал средний возраст белорусских мужчин и женщин

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Опубликовано: 31.07.2025 16:22 , Обновлено: 31.07.2025

Национальный статистический комитет опубликовал сборник "Социальное положение и уровень жизни населения". В нем, среди прочего, назвали средний возраст белорусских женщин и мужчин, количество человек, проживающих в стране на начало 2025 года, а также самые заселенные регионы.

Так, согласно статистике Белстата, на начало 2025 года в стране проживало 9 109 280 человек. В 2024 году эта цифра составляла 9 155 978. Таким образом, за год население сократилось на 46 698 человек.

По данным специалистов, большая часть белорусов проживает в городах — 7 182 690, в сельской местности — 1 926 590.

Также Белстат озвучил и средний возраст населения:

обоих полов - 41,9;

мужчин — 39,1;

женщин — 44,3.

А еще, как сказано в сборнике, за прошлый год в Беларуси родилось 58 938 человек, умерло 115 124.

Новость Телеграф

Ранее Telegraf.news писал, что, согласно данным Белстата, население всех белорусских областных центров и крупных городов на 1 января 2025 года изменилось по сравнению с прошлым годом. Что само по себе не удивительно. Посмотрели, где жителей прибавилось особенно много, а где минус?

Новость Телеграф