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Белстат назвал "самую белорусскую" область Беларуси

Белстат назвал "самую белорусскую" область Беларуси
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Национальный статистический комитет (Белстат) к Международному дню родного языка сообщил, что в Беларуси, согласно последней переписи населения 2019 года, лишь 61,2% жителей страны назвали белорусский язык родным.

Однако распределение результатов неравномерно и зависит от многих факторов. В городах таких 56,8% населения, а в сельской местности — 76%. Примечательно, что согласно данным Белстата, в Беларуси есть “самая белорусская” область — Брестская. Там 86,2% белорусов считают белорусский язык своим родным.

Среди всех принявших участие в переписи 2019 года, а это могли быть не только белорусы, родным назвали белорусский язык такая часть опрошенных по областям:

  • Брестская область: ~77%;
  • Минская область: ~59,5%;
  • Гродненская область: ~54,5%;
  • Минск: ~48,7%;
  • Гомельская область: ~47%;
  • Могилёвская область: ~46%.
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