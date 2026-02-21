Белстат назвал "самую белорусскую" область Беларуси

Опубликовано: 21.02.2026 13:47 , Обновлено: 21.02.2026

Национальный статистический комитет (Белстат) к Международному дню родного языка сообщил, что в Беларуси, согласно последней переписи населения 2019 года, лишь 61,2% жителей страны назвали белорусский язык родным.

Однако распределение результатов неравномерно и зависит от многих факторов. В городах таких 56,8% населения, а в сельской местности — 76%. Примечательно, что согласно данным Белстата, в Беларуси есть “самая белорусская” область — Брестская. Там 86,2% белорусов считают белорусский язык своим родным.

Среди всех принявших участие в переписи 2019 года, а это могли быть не только белорусы, родным назвали белорусский язык такая часть опрошенных по областям: