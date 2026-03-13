Белпочта предложила услугу рассылки рекламы миллионам белорусов. Как отказаться?

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Опубликовано: 13.03.2026 11:48 , Обновлено: 13.03.2026

Государственный почтовый оператор РУП «Белпочта» сообщил, что предлагает услугу массовой рассылки бумажной рекламы для продвижения товаров и услуг. В предложении говорится, что Белпочта может разослать листовки по 2,2 млн почтовых ящиков по всей Беларуси. Все это законно и имеет спрос у компаний. Впрочем, белорусы в любой момент могут отказаться от получения такой рекламы.

«Особенностью печатной продукции является ее длительное воздействие – предоставленная информация может быть сохранена и востребована потребителем более одного раза при повторном появлении интереса к ней», – похвалились в государственном почтовом операторе.

Белпочта предложила потенциальным клиентам-компаниям рассылку по адресам из базы заказчика, а также «безадресную рассылку» в любом населенном пункте страны по своей базе адресов.

Белпочта не скрывает, что окажет заказчикам помощь в подборе адресов на основе информации о компаниях: направление деятельности, месторасположение, количество сотрудников. Откуда у почтового оператора вся эта информация, в госкомпании не пояснили.

Мало того, Белпочта также предложила подобрать адреса простых белорусов для рассылки по районам, многоэтажным домам, частному сектору, новостройкам.

На всё это госоператор пообещал «привлекательные тарифы» и гибкую систему скидок.

Как отказаться от рассылки

В случае, если предложение найдет отклик среди компаний, белорусы могут столкнуться с наплывом непрошеной печатной рекламы в своих почтовых ящиках. И хорошо, если у некоторых есть печки и камины – бумага для розжига не помешает. Но, естественно, кто-то может посчитать это и спамом.

Однако с 2021 года в Беларуси был принят закон «Об изменении законов по вопросам рекламы», который ограничивает деятельность компаний, закидывающих почтовые ящики всяческими объявлениями. А у белорусов есть законный и простой способ запретить это делать.

Так, владелец может разместить наклейку на своем почтовом ящике: « Не нуждаюсь в рекламе » или « Рекламу не бросать ».

Распространители рекламы будут обязаны прекратить забрасывать спам по первому требованию. В случае нарушения им грозит штраф от 5 до 50 базовых величин.

Единственная реклама, которую в таком случае белорусы продолжат получать, – это реклама в газетах и на обратной стороне жировок (извещений на оплату коммунальных услуг). Для них в законе о рекламе сделано исключение.