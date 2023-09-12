Белпочта попросила белорусов прийти в отделения 14 сентября и оставить свой номер телефона. Зачем?

Опубликовано: 12.09.2023 13:10 , Обновлено: 12.09.2023

Национальный почтовый оператор Беларуси призвала жителей страны в четверг, 14 сентября, прийти в определенные почтовые отделения и в обмен на личные данные - номер телефона и адрес электронной почты - получить возможность бесплатно воспользоваться их услугами, а именно, послать в любую точку Беларуси поздравительную открытку.

Очередная акция Белпочты с бесплатной рассылкой открыток по стране приурочена к Дню народного единства, который отмечается в Беларуси 17 сентября.

[info_b]День народного единства был объявлен государственным праздником в Беларуси в 2021 году указом президента Александра Лукашенко. Он приурочен к годовщине начала военной операции Красной армии в Польше, проводившейся с 17 сентября по 5 октября 1939 года. По итогам этой операции, в частности, Западная Беларусь присоединена к Белорусской ССР. В Администрации президента этот день назвали “актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора”. [/info_b]

Белпочта пообещала бесплатно доставить по Беларуси простые поздравительные почтовые карточки при соблюдении двух условий:

карточки должны быть приобретены непосредственно в местах проведения акции;

участник должен предварительно заполнить анкету - дать письменное согласие на получение информационных сообщений от Белпочты по телефону (через смс или сообщения в viber) и электронной почте.

Акцию будут проводить в выделенных почтовых отделениях в Минске и во всех областях страны. В частности, в Минске поучаствовать в акции можно с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 на Главпочтамте (пр-т Независимости, 10) и в отделении №60 (ул. Вокзальная, 22). С полным списком отделений, участвующих в акции, можно ознакомиться по ссылке.