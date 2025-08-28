«Белпочта» перестала принимать некоторые посылки в США

Опубликовано: 28.08.2025 19:16 , Обновлено: 28.08.2025

РУП «Белпочта» сообщило о временном прекращении приёма международных почтовых отправлений с товарами, предназначенными для отправки в США. Ограничение не коснулись посылок с документами — их по-прежнему можно отправить.

Как пояснили на предприятии, приём посылок с товарными вложениями приостановлен с 25 августа. Причиной стал указ правительства США, который вступает в силу с 29 августа и отменяет так называемые льготы «de minimis» — ранее действовавший беспошлинный порог.

Из-за неясности, как именно теперь будет проходить процедура уплаты новых пошлин, авиаперевозчики прекратили доставку таких отправлений в США. «Белпочта», не имея возможности своими силами обеспечить доставку, тоже остановила их приём.

Раньше, согласно таможенному правилу «de minimis», посылки стоимостью до 800 долларов можно было ввозить в США беспошлинно.

По данным почты, с введением новых требований практически все товары, независимо от их стоимости, будут облагаться пошлинами и проходить таможенный контроль.

Исключение, как ожидают на «Белпочте», составят только подлинные подарки стоимостью менее 100 долларов и отправления с документами.

В «Белпочте» отметили, что «прилагаются все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарным вложением назначением в США».