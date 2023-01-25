Белорусы запустили флешмоб с бесплатными кофе и чаем. Как получить?

Опубликовано: 25.01.2023 12:44 , Обновлено: 25.01.2023

Белорусы запустили необычный флешмоб. Суть в том, чтобы оплатить в кафе «лишний» кофе или чай и попросить бесплатно отдать напиток следующим покупателям. Но при одном условии.

Информацией о флешмобе белорусы поделились в своих соцсетях.

Бесплатный кофе или чай посетитель кафе получит, просто заказав напиток на белорусском языке. Разумеется, если кто-то до этого уже оплатил его :)

Свою историю рассказал в Facebokk Геннадий Винярcкий:

«Шпацырую па Лошыцы. Перасохла ў горле, вырашыў выпіць гарбаты. Падыходжу да шапіка “Кава” што на Ігуменскім тракце, замаўляю кубачак чорнай гарбаты і запытваю:

— Сколькі з мяне?

Прадавачка адказвае:

Бесплатно. Сегодня один мужчина тоже гарбату покупал, и заплатил за стаканчик чая и стаканчик кофе, сказал, што гэта для наступных наведвальнікаў, якія замовяць па-беларуску.

Выпіў я гарбату, і таксама пакінуў грошы з такой просьбай».

Также сделал и Нортон Тэлери, который оплатил кофе для следующего покупателя, кто сделает заказ по-белорусски в одном из гродненских кафе. Он призвал присоединится к флешмобу, выкладывать фото в соцсетях и добавлять хештег #bybyby.

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По сути этот флешмоб — видоизмененная итальянская традиция о «подвешенном кофе», зародившаяся десятки лет назад. Люди начали угощать чашкой напитка того, кто не мог себе ее позволить. Со временем «подвешенный кофе» стали оставлять в кафе не только из благотворительных соображений, но и просто для того, чтобы кого-то порадовать.