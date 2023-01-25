Белорусы запустили флешмоб с бесплатными кофе и чаем. Как получить?
Белорусы запустили необычный флешмоб. Суть в том, чтобы оплатить в кафе «лишний» кофе или чай и попросить бесплатно отдать напиток следующим покупателям. Но при одном условии.
Информацией о флешмобе белорусы поделились в своих соцсетях.
Бесплатный кофе или чай посетитель кафе получит, просто заказав напиток на белорусском языке. Разумеется, если кто-то до этого уже оплатил его :)
Свою историю рассказал в Facebokk Геннадий Винярcкий:
«Шпацырую па Лошыцы. Перасохла ў горле, вырашыў выпіць гарбаты. Падыходжу да шапіка “Кава” што на Ігуменскім тракце, замаўляю кубачак чорнай гарбаты і запытваю:
— Сколькі з мяне?
Прадавачка адказвае:
- Бесплатно. Сегодня один мужчина тоже гарбату покупал, и заплатил за стаканчик чая и стаканчик кофе, сказал, што гэта для наступных наведвальнікаў, якія замовяць па-беларуску.
Выпіў я гарбату, і таксама пакінуў грошы з такой просьбай».
Также сделал и Нортон Тэлери, который оплатил кофе для следующего покупателя, кто сделает заказ по-белорусски в одном из гродненских кафе. Он призвал присоединится к флешмобу, выкладывать фото в соцсетях и добавлять хештег #bybyby.
По сути этот флешмоб — видоизмененная итальянская традиция о «подвешенном кофе», зародившаяся десятки лет назад. Люди начали угощать чашкой напитка того, кто не мог себе ее позволить. Со временем «подвешенный кофе» стали оставлять в кафе не только из благотворительных соображений, но и просто для того, чтобы кого-то порадовать.