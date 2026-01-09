Белорусы пожаловались, что ЖКХ массово раскрыли их емейлы. Что ответили в НЦЗПД

Опубликовано: 09.01.2026 13:51 , Обновлено: 09.01.2026

Белорусы пожаловались в Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) на организации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), обслуживающие их дома. По словам горожан, те без их ведома раскрывают сторонним лицам адреса их электронной почты.

Всё дело в одной услуге, которую ЖЭСы регулярно и активно рекламируют - электронных “жировках”, на которые предлагают перейти белорусам вместо традиционных, бумажных. Те, кто согласился перейти на этот “экологичный” вариант получения извещений (именно так его позиционируют коммунальщики), обратили внимание на неприятную деталь - их адреса электронной почты, куда приходят извещения, незаконно раскрываются третьим лицам.

Проблема возникает на этапе массовой рассылки извещений организациями, которые ведут учёт и начисляют плату за ЖКУ. Поскольку оператор отправляет одно письмо сразу нескольким адресатам, каждый получатель видит в строке “кому” не только свой, но и чужие адреса.

В НЦЗПД назвали это прямым нарушением пункта 1 статьи 17 Закона о защите персональных данных и пригрозили ответственностью за него оператору (то есть ЖЭСам). Впрочем, какие именно последствия могут ждать сотрудников, допустивших раскрытие персональной информации жильцов, в центре не уточнили.

Жильцы же, по словам специалистов, вправе потребовать защиты своих персональных данных, а самим коммунальщикам дали инструкцию, как одним нажатием кнопки избежать подобных нарушений и уберечь от лишнего стресса и себя, и самих жильцов.

Для этого достаточно использовать при массовых рассылках функцию «Скрытая копия». В НЦЗПД посоветовали научить этой функции всех сотрудников ЖКХ, которые работают с персональными данными белорусов.

Напомним, недавно в столичном ЖКХ предложили жителям города необычный способ сэкономить на отоплении. По словам специалистов Минского городского жилищного хозяйства, меньшие суммы за отопление будут в жировках в тех домах, жители которых откажутся от одного “блага цивилизации”.

В ЖКХ предложили белорусам необычный способ сэкономить на отоплении