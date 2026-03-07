Белорусы поспорили куда идут непроданные тюльпаны и почему стоят не по рублю: «Ни разу ничего не выбрасывали»

Опубликовано: 07.03.2026 16:52 , Обновлено: 07.03.2026

По всей Беларуси с первых чисел марта в соцсетях и в жизни царит предпраздничный ажиотаж. Изголодавшиеся по солнцу и хорошему настроению белорусы ринулись искать тюльпаны подешевле. А заодно втянулись в битвы и споры о том, сколько должны стоить тюльпаны к 8 Марта.

С 7 марта появилось продолжение дискуссий о цене, но с нового ракурса: что происходит с непроданными цветами? И не лучше ли продавать дешевле, чтобы не выбрасывать остатки?

Именно с такими вопросами [link href=“https://www.threads.com/@aleksandr_miklashevskii/post/DVbfuJ-DI7Z?xmt=AQF0DK6GkFffWED7GvsIlRxx6Jz4dw_n-YB_eF1wsAr-yoTtxypNjhTK1yMpQohG7KUhqN4&slof=1” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] обратился [/link] к тем, кто продает и выращивает цветы, один из белорусов. По его расчетам получалось, что продавать весенние цветы по 3–3,5 рубля лучше, снизив цену до 1,5. Правда, автор популярной ветки в Threads признался, что сам выращиванием и продажей тюльпанов не занимается.

«У меня вопрос к продавцам тюльпанов в преддверии праздника: подскажите, какую долю из всех запасенных вами тюльпанов вы по прошествии праздника выбрасываете? На сто процентов уверен, что все не продадите», – написал мужчина.

«А не было бы лучше заработать со всех цветов, поставив нормальную, адекватную цену, допустим в 1,5–2 рубля, а не 3–3,5 рубля, и брали бы у вас не по 3–5 штук, а по 10–15? И мужчинам солиднее, и женщинам приятнее. Ведь по итогу у вас примерно такая цена за единицу и получится, только без мусорки», – написал автор ветки в Threads.

Столь простая математика вызвала не менее простые ответы: «Почему бы мясо не продавать в магазине по рублю? А то вон сколько в фарш перекручивать приходится, а так бы разбирали. А водки сколько с вечера на полках, по рублю бы всю разобрали», – написала ироничный ответ одна из комментаторов.

Кто-то подошел более основательно и напомнил о расходах, которые несут как те, кто выращивает, так и те, кто продает.

«А вы все посчитали в затраты? А кормить семьи как они должны после этого? Есть хороший вариант: выращивать самому, это не сложно, и в квартире тоже можно. Будут бесплатные вообще!» – посоветовала еще одна белоруска.

Кто-то напомнил, что только луковицы тюльпанов оптом стоят порядка рубля за штуку. «И отопление, свет, удобрения и т. д. Это же работа, она должна приносить доход, а не продажа в ноль и работа ради работы. Люди семьи кормят. И если 10 % и не купят, то бог с ним. А за полтора они вообще ничего не заработают», – рассказал один из участников дискуссии.

Но в ветке появились и те, кто, по их словам, как раз занимается выращиванием тюльпанов. Оказалось, что из года в год редко случается такое, что тюльпаны не продаются или остаются в большом количестве после праздников.

«Мы уже 10 лет продаем тюльпаны на 8 Марта. Только брак оставляем себе домой. И один год, 2020, была ж..па, и у нас осталось на 8 Марта 500 тюльпанов. И то 9 марта мы продали 300 штук. И 100 просто подарили знакомым, раздали. А так всегда все продается. Мы обычно 3000 берем цветов, в прошлом 5000 взяли. Все продали. Правда, было 2 точки», – рассказал один из продавцов весенних цветов.

Еще один рассказал, что, по всей видимости, в этом году из 15 000 купленных цветов было всего 50 штук некондиции. «Все остальное продано под ноль по предзаказу. Не 1,5 р точно», – рассказал бизнесмен.

И еще один представитель цветочного бизнеса рассказал, сколько на самом деле цветов остается после 8 Марта.

«Слушайте, мы выращиваем тюльпаны уже третий год сами, оптом не продаем, не демпингуем, ставим среднюю цену по точке. И ни разу ничего не выбрасывали, за исключением мелкого брака. До 1 % от всех цветов (и то в большинстве случаев просто раздаем такие цветочки бесплатно детям). Потому что адекватно оцениваем силы и понимаем, что и для чего делаем», – пояснил цветочных дел мастер.