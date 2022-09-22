Белорусы массово пожаловались на «Остров чистоты» из-за странных ценников и выиграли в суде

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Опубликовано: 22.09.2022 10:31 , Обновлено: 22.09.2022

Десятки покупателей магазинов белорусской сети «Остров чистоты и вкуса» пожаловались на непонятные ценники в Региональное общество защиты потребителей. После этого организация решила подать иск в суд и выиграла дело. Но, несмотря на это, покупателям все еще нужно быть осторожными при покупке товаров. Рассказываем, почему.

По словам юриста Регионального общества защиты потребителей Александры Юмудовой изданию Onliner, люди присылали десятки фотографий ценников, а некоторые приносили их в офис.

Дело в том, что оптовую цену товара на ценниках в магазинах указывали таким же по размеру шрифтом (или даже меньшим), что и неакционную. Кроме того, ее выделяли жирным шрифтом, что делает ее значительно заметнее для покупателей. При этом, отметила юрист, закон обязывает продавцов указывать акционную стоимость меньшим шрифтом, чем неакционную.

В обществе усмотрели в этом нарушение прав потребителей. В своем иске они указали, что «поводом обращения граждан является введение потребителей в заблуждение в связи с неоднозначным оформлением ценников на различные товары».

Они потребовали прекратить делать подобные ценники для своей акции «Оптом дешевле», однако в сети с иском не согласились.

А вот суд встал на сторону потребителей и посчитал, что магазины не довели до информацию о стоимости акционных товаров надлежащим образом. Там обязали «Остров чистоты» прекратить нарушать права потребителей и привести ценники в порядок. Однако, так как наказания за это нет, то покупателям все равно стоит быть внимательными.

Пока решение суда не вступило в законную силу. Магазин может его обжаловать.

«Если решение вступит в законную силу, это повлечет за собой такие последствия, как возможность принудительно (через органы принудительного исполнения) обязать продавца привести ценники в соответствие с имеющимися в законодательстве требованиями. Здесь важно отметить, что общественное объединение, в силу положений действующего законодательства, не вправе проводить проверки субъектов хозяйствования и принимать к ним какие-то меры. Таким образом, подача такого искового заявления — единственный метод, который мы могли применить, чтобы решить сложившуюся ситуацию, — объяснили в Региональном обществе защиты потребителей.

Ранее Телеграф писал, что специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) внезапно пришли с проверкой в сеть магазинов «Остров чистоты и вкуса» (ООО «ЗападХимСервис»). И выяснили, что цены на ряд товаров завышены.

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