Белорусского оперного певца пригласили выступить в итальянском La Scala

Опубликовано: 29.04.2023 08:44 , Обновлено: 29.04.2023

Белорусский баритон Илья Сильчуков летом планирует дебютировать во всемирно известном итальянском оперном театре La Scala в Милане.

[info_b] Театр La Scala в Милане считается мировым центром оперной культуры. Вмещает больше двух тысяч зрителей и ценится за прекрасную акустику. На сцене этого театра можно ставили самые знаменитые оперы Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини и Людвига Бетховена.[/info_b]

Как сообщается на официальном сайте театра, Сильчуков исполнит роль Охотника в лирической сказке Антонина Дворжака “Русалка”. Согласно анонсу на сайте, премьера оперы состоится 6 июня.

[info_b]Илья Сильчуков дебютировал в опере Чайковского “Евгений Онегин” на сцене Национального театра оперы и балета Беларуси в 2005 году. С тех пор ему довелось поработать в нескольких европейских оперных театрах. В 2015 году получил медаль Франциска Скорины - “за вклад в развитие белорусской культуры и искусства”. В этом же году получил Международную музыкальную премию БелБрэнд. [/info_b]