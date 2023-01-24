Белорусским студентам предложили учиться программированию в Сирии

Опубликовано: 24.01.2023 11:01 , Обновлено: 24.01.2023

В Минском университете БГУИР объявили конкурс желающих учиться за границей. В списке стран, куда обещают отправить будущих программистов: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Вьетнам, Монголия, Молдова, Египет и Сирия.

Однако получить заветный билет, например, в Сирию смогут далеко не все. Студент должен иметь средний балл не менее 7 и “стремление работать в сфере ИКТ”, сообщили в пресс-службе Белоруского государственного университета информатики и электроники.

[info_b]С 2011 года в Сирии идёт гражданская война между сторонниками официального правительства («Баас» и Башара Асада), вооружённой оппозицией, курдами, ИГ и большим количеством иных группировок исламистского толка. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси планируют внедрить параллельное получение рабочих специальностей студентами высших учебных заведений. Обещают, что это будет бесплатно, в свободное от основной учебы время.

А тем временем, на Национальном правовом портале Беларуси появилась информация о постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. №728. Он касается отказа от признания дипломов польских вузов в Беларуси.